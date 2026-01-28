Ventimiglia, commiato solenne per il Sovrintendente Gian Pietro Luschi dopo 32 anni di servizio nella Polizia di Stato (foto)

Il Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia ha salutato ieri il Sovrintendente della Polizia di Stato Gian Pietro LUSCHI che lascia il servizio al raggiungimento dei limiti di età, dopo 32 anni spesi nell’Amministrazione della Polizia di Stato.

La cerimonia di commiato - cominciata presso il Settore Polizia di Frontiera di Piazza della Libertà a Ventimiglia, ove è stato schierato un picchetto d’onore per salutare l’uscita del Sovrintendente LUSCHI - è poi proseguita nella splendida cornice del Forte dell’Annunziata ove lo stesso picchetto d’onore lo ha accolto sotto le suggestive luci di lampeggianti ed il suono squillante delle sirene di polizia.

Nella Sala dedicata a Luigino Maccario, gremita di familiari, colleghi ed amici, dopo un momento di raccoglimento marcato dalla lettura della preghiera a San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, è stato proiettato un video molto commovente che ha ritracciato la storia professionale del Sovrintendente Gian Pietro Luschi, arruolatosi in polizia nel dicembre 1993 ed assegnato al Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia il 20 giugno 1994.

Il Dirigente del Settore – dr Martino Giorgio Santacroce – ha poi tenuto ad elogiare la figura di uno dei suoi collaboratori più meritevoli, facendo emergere le sue grandi doti morali e la sua naturale predisposizione all’assunzione di responsabilità, valorizzando la sua elevata professionalità e l’instancabile impegno e dedizione in preziose attività per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, in qualità di Capo Turno delle Unità Mobili di Frontiera nella mitica UMF 1 laddove, coordinando in maniera eccellente uomini e mezzi, ha conseguito pregevoli risultati in attività di Polizia Giudiziaria, finalizzando un numero incalcolabile di arresti che hanno anche avuto vasta eco mediatica nelle cronache cittadine. Un vero poliziotto, insomma, che ha saputo trasmettere le sue competenze tecniche e la sua deontologia professionale a tantissimi giovani poliziotti, a lui affidati proprio a scopo formativo.

Durante la cerimonia è stata data lettura di un messaggio inviato dal Direttore Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere – dr. Claudio Galzerano – che aveva avuto modo di conoscere il Sovrintendente in occasione della sua recente visita a Ventimiglia del 20 novembre scorso. Non potendo essere presente, ha voluto comunque elogiare l’alto senso del dovere che ha contraddistinto il suo percorso professionale, non disgiunto dalla disinteressata disponibilità nei confronti dell’Amministrazione; qualità, queste, che gli hanno consentito di essere un punto di riferimento per i suoi diretti superiori e per tutto il personale.

Un collegamento a sorpresa in videoconferenza con il Direttore del Servizio della Polizia delle Frontiere – dr Giovanni Casavola – ha permesso di inquadrare ancor più la cerimonia in una cornice ad altro valore simbolico per la consegna della Medaglia di Commiato fatta pervenire dal Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. quale maggiore espressione di gratitudine da parte dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Un augurio speciale va al neo pensionato da tutto il personale del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia che lo ricorderà sempre con affetto e stima.