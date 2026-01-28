 / Cronaca

Pioggia e mareggiata a Bordighera, sottopasso in via Noaro allagato: strada chiusa al transito (Foto)

Onde alte portano pietre e sabbia sul lungomare

Pioggia e mareggiata si abbattono su Bordighera. La perturbazione ha creato alcuni disagi nella città delle palme: tombini e alcuni sottopassaggi che conducono al mare si sono allagati e così sono stati chiusi al transito pedonale.

Il maggior disagio è stato riscontrato nel sottopasso in via Agostino Noaro che, completamente allagato, è stato chiuso sia al transito pedonale che veicolare. L'acqua accumulata ha, infatti, superato il livello del marciapiede raggiungendo le scale. Non è la prima volta che si verifica questo problema, a ogni maltempo con forti piogge e mareggiate, purtroppo, il sottopasso si allaga e così la strada viene puntualmente chiusa fino a quando non ritorna totalmente agibile.

Le alte onde hanno, inoltre, raggiunto gli stabilimenti balneari e il lungomare dove hanno portato pietre e sabbia.

 

Elisa Colli

