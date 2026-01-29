Ventimiglia, incidente stradale manda in tilt il traffico: disagi da Bordighera

Disagi alla viabilità a Bordighera, Vallecrosia, Camporosso mare e a Ventimiglia. A causa di un incidente stradale verificatosi questa mattina, intorno alle sette e mezza, in corso Genova a Ventimiglia si sono formate lunghe code che hanno così rallentato e mandato in tilt il traffico, solitamente già congestionato essendo un orario di punta sia per gli studenti che i lavoratori.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un mezzo della Croce Verde Intemelia e la polizia. Un ferito, sembrerebbe un uomo, è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.

La viabilità, rimasta completamente bloccata per quasi un'ora, sta tornando piano piano alla normalità.