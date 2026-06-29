Infrastrutture, Biasi rilancia: "Il Ponente ligure è strategico". Rixi conferma l'impegno del Governo sulle grandi opere

Infrastrutture, viabilità e sviluppo del territorio. Sono stati questi i temi al centro della visita del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi in provincia di Imperia, accompagnato dal commissario provinciale della Lega Christian Biasi, che ha evidenziato il valore dell'incontro con amministratori e istituzioni locali. Per Biasi, la presenza del rappresentante del Governo rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il Ponente ligure, territorio che, come sottolinea, "non è più una periferia, ma un'area strategica nell'agenda del Governo".

Tra i principali dossier affrontati figurano alcune delle opere considerate fondamentali per il futuro della provincia. In primo piano l'Aurelia Bis di Sanremo, ritenuta indispensabile per alleggerire il traffico cittadino, il potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti, e il traforo Armo-Cantarana, infrastruttura ritenuta strategica per rafforzare i collegamenti con il Piemonte e i mercati del Nord. Secondo Biasi, gli investimenti infrastrutturali rappresentano una leva decisiva per lo sviluppo economico del territorio, favorendo la competitività delle imprese, la crescita del turismo e nuove opportunità occupazionali, soprattutto per i giovani e per le aree dell'entroterra.

Nel corso della giornata si è svolto anche un incontro a Sanremo, al quale hanno partecipato, oltre a Biasi, anche il commissario cittadino della Lega Andrea Bonfà e numerosi amministratori del territorio. La collaborazione tra Governo, Regione ed enti locali, sottolinea il commissario provinciale, rappresenta la chiave per accelerare la realizzazione delle opere già programmate. "Il Ponente ligure merita infrastrutture moderne, collegamenti efficienti e tutte le opportunità di crescita che possono garantire sviluppo, occupazione e qualità della vita", conclude Biasi, ribadendo l'impegno a trasformare gli impegni assunti in risultati concreti per il territorio.