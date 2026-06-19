Taggia verso il voto, Mario Manni rompe il silenzio: “Non mi candido, ma voglio mettere la mia esperienza al servizio di un nuovo progetto”

Le elezioni comunali di Taggia sono ancora lontane, ma il quadro politico continua a muoversi. Dopo la nascita di Altamarea e del comitato civico I.T.A. – Insieme Taggia Arma, emerge un'altra realtà che sta prendendo forma dietro le quinte. A confermarlo è Mario Manni, volto storico della politica tabiese, già candidato sindaco e protagonista della vita amministrativa cittadina, che in un'intervista a SanremoNews racconta il percorso avviato insieme ad altri ex amministratori.

L'ex amministratore conferma invece l'esistenza di un altro percorso, ancora in fase embrionale. "Noi ci stiamo vedendo come gruppo spontaneo, formato anche da alcuni ex amministratori. C'era l'idea di costituire un'associazione, ma oggi non è questo l'aspetto principale. Più che la forma giuridica, ci interessa consolidare il gruppo e capire quale contributo possiamo dare". Per il momento, però, nessun annuncio di candidature personali. "La mia intenzione non è quella di candidarmi. Vorrei mettere a disposizione l'esperienza maturata in tanti anni di amministrazione e contribuire alla costruzione di un progetto. Mi piacerebbe poter trasmettere quello che ho imparato e portare avanti un'idea di amministrazione che negli anni abbiamo cercato di realizzare".

Un gruppo che, spiega, guarda già alle prossime elezioni amministrative, pur senza aver ancora individuato un candidato sindaco. "Sì, esiste un gruppo che si è formato con l'obiettivo di essere presente alle prossime elezioni comunali. Per adesso non sono stati fatti nomi. Costruire una lista e trovare un candidato è un percorso impegnativo. Servono numeri, persone e idee, e tutto questo si costruisce strada facendo". Manni offre poi una lettura dello stato attuale della politica cittadina, individuando quella che considera la principale criticità dell'attuale amministrazione. "Credo che negli ultimi anni siano emerse soprattutto delle mancanze nella visione del futuro. Sono stati realizzati interventi anche importanti e costosi, ma spesso scollegati tra loro. Quello che manca è una regia complessiva, una strategia capace di indicare dove vuole andare il territorio".

Secondo l'ex candidato sindaco, uno degli esempi più significativi riguarda la pianificazione urbanistica. "È mancata la volontà di portare avanti il Piano Urbanistico Comunale, lo strumento che avrebbe dovuto disegnare la città del futuro. Senza una pianificazione diventa difficile affrontare in modo organico temi fondamentali come il turismo, il commercio e i servizi". Tra gli aspetti che, a suo giudizio, meritavano maggiore attenzione cita anche la valorizzazione della vocazione turistica di Arma di Taggia. "Arma ha una forte vocazione turistica e può sviluppare ulteriormente anche quella commerciale. Sono temi che, secondo me, non sono stati valorizzati a sufficienza all'interno di una visione di lungo periodo". Il riferimento si sposta poi su alcune delle vicende che hanno animato il dibattito politico negli ultimi mesi. "Abbiamo visto il confronto sulla gestione del bando delle spiagge, quello sulle spiagge libere attrezzate e, più recentemente, le problematiche legate allo sversamento fognario nell'area del ponte sull'Argentina. Sono episodi diversi, ma che secondo me evidenziano la mancanza di una regia complessiva".

L'ex amministratore guarda con favore anche alla nascita dei nuovi movimenti civici che stanno comparendo in città. "Se c'è voglia di impegnarsi politicamente è sempre una buona notizia. L'esperienza amministrativa dovrebbe quasi essere una scuola di formazione civica: aiuta a comprendere cosa significa amministrare, quali sono le difficoltà, cosa si può fare e cosa invece non è possibile realizzare. Più partecipazione c'è, meglio è. Poi saranno i cittadini a valutare le diverse proposte". Infine, una riflessione sul clima politico che si respira oggi a Taggia. "Non siamo ancora in una vera campagna elettorale, ma sicuramente siamo entrati in una fase di pre-campagna. È il momento in cui ci si osserva, ci si confronta e iniziano a prendere forma i vari progetti. I movimenti si stanno attivando e qualcosa sta iniziando a muoversi".

Parole che confermano come il panorama politico tabiese sia ormai in piena evoluzione. Se le candidature ufficiali sono ancora lontane, i primi gruppi stanno prendendo forma e il confronto sulle idee sembra già essere iniziato, con l'obiettivo di arrivare preparati all'appuntamento elettorale del prossimo anno.