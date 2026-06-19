Bussana, l'assessore Nicolò incontra il personale del 118 di Asl1

Si è svolto ieri, presso la sede di Bussana di ATS Liguria – Area 1, un incontro promosso dall’Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, alla presenza del Coordinatore di ATS Liguria – Area 1, dr. Marino Anfosso, del Direttore della Centrale Operativa Regionale 118, Angelo Giupponi, del dr. Fabrizio Polverini, coordinatore del Gruppo di lavoro Emergenza-Urgenza e Continuità Assistenziale di ATS Liguria, e del personale medico ed infemieristico già afferente alla Centrale Operativa 118 di Imperia.

L’incontro è stato l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di emergenza territoriale, a circa un mese e mezzo dall’avvio della Centrale Operativa Regionale 118 unificata.

Nel corso del confronto sono stati analizzati i primi risultati del nuovo modello organizzativo, con particolare attenzione alle procedure di gestione delle chiamate e alla sperimentazione della MSA1, l’auto infermieristica introdotta sul territorio per supportare la rete dell’emergenza-urgenza. Sono stati approfonditi gli aspetti organizzativi, i benefici riscontrati e le eventuali criticità emerse nella fase iniziale di attività, in un’ottica di monitoraggio continuo e miglioramento del servizio.

L’Assessore Nicolò ha voluto incontrare direttamente il personale per raccogliere osservazioni, valutazioni ed esperienze maturate sul campo in queste prime settimane di operatività.

«La riorganizzazione dell’emergenza territoriale rappresenta un passaggio importante per il sistema sanitario ligure e richiede un costante confronto con chi ogni giorno opera sul territorio. L’obiettivo è garantire ai cittadini un servizio sempre più efficiente, omogeneo e capace di rispondere tempestivamente ai bisogni di salute. Per questo è fondamentale ascoltare gli operatori, valorizzarne l’esperienza e monitorare con attenzione i risultati raggiunti, intervenendo laddove emergano criticità o opportunità di miglioramento», ha dichiarato l’Assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò.

L’incontro si è concluso con la previsione di un nuovo check di monitoraggio nel prossimo mese di settembre, finalizzata a valutare l’evoluzione del modello organizzativo e il contributo della MSA1 nel contesto dell’emergenza territoriale.