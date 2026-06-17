Bordighera, Bassi e Mariella si dimettono da consiglieri. Iacobucci e Albanese: "Cittadini presi in giro"

Massimiliano Bassi e Margherita Mariella si dimettono dalla carica di consiglieri comunali per consentire a due non eletti l'ingresso in consiglio comunale a Bordighera.

Una decisione della nuova amministrazione Baldassarre che i consiglieri comunali di minoranza Massimiliano Iacobucci e Veronica Albanese commentano così: "Le dimissioni dei consiglieri Massimiliano Bassi e Margherita Mariella rappresentano l’ennesima conferma di ciò che Fratelli d’Italia ha denunciato fin dall’inizio: il cosiddetto civismo di Marzia Baldassarre si sta rivelando per quello che realmente è, ovvero un grande inciucio in perfetto stile Prima Repubblica, costruito attraverso accordi tra partiti e gruppi di influenza anche molto diversi tra loro, uniti esclusivamente dall’obiettivo di strappare il governo di Bordighera".

"I cittadini bordigotti sono stati presi in giro da una propaganda che si presentava come civica, autonoma e distante dalle logiche dei partiti" evidenziano Iacobucci e Albanese - "In realtà, una volta ottenuta la vittoria elettorale, il sindaco Marzia Baldassarre, anche nel suo ruolo di dirigente provinciale Forza Italia, ha immediatamente dovuto onorare gli accordi politici che avevano sostenuto la sua candidatura, a partire da quelli con il Partito Democratico a cui ha dovuto concedere il vicesindaco e con la Lega a cui ha dovuto far entrare i consiglieri non eletti al primo turno".

"Fratelli d’Italia riconosce pienamente la legittimità della vittoria elettorale di Marzia Baldassarre e saluta l’ingresso in Consiglio comunale dei consiglieri Bertaina e Bonavia come un arricchimento dell’assemblea cittadina. Tuttavia, respingiamo senza mezzi termini questo modo di fare politica, che appartiene a una stagione che i cittadini credevano ormai superata" - mettono in risalto i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia a Bordighera - "Mettere insieme tutto e il contrario di tutto pur di vincere significa rinunciare a principi, ideali e coerenza. Significa chiedere il voto per un progetto politico e, una volta concluse le elezioni, realizzarne un altro completamente diverso. È una modalità che tradisce la fiducia degli elettori e alimenta la sfiducia verso le istituzioni".

"Fratelli d’Italia continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, trasparenza e coerenza, difendendo il mandato ricevuto dagli elettori e vigilando affinché gli interessi della città vengano sempre prima degli accordi di palazzo" - sottolineano Massimiliano Iacobucci, capogruppo di FdI, e Veronica Albanese, presidente cittadina di FdI.