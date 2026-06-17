Casa e rigenerazione urbana, Scajola rilancia il Piano Abitare: focus sull’investimento Pinqua della Pigna di Sanremo

Politiche abitative più efficaci, maggiori risorse per contrastare l’emergenza casa e una forte attenzione ai progetti di rigenerazione urbana, a partire da quello della Pigna di Sanremo. Sono questi alcuni dei temi al centro dell’incontro di rete del progetto SIN#APS, promosso da Uniat APS, al quale ha partecipato l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola.

L’iniziativa è stata l’occasione per mettere a confronto istituzioni, enti gestori, organizzazioni sindacali e associazioni del territorio sul tema del diritto all’abitare e della tutela degli inquilini. “Questo incontro è stato prezioso per fare il punto sulla situazione in Liguria e per confrontarsi con tutti gli attori coinvolti. Come Regione abbiamo un ottimo dialogo con il sindacato degli inquilini, che rappresenta un riferimento importante per conoscere le esigenze concrete dei cittadini”, ha dichiarato Scajola. L’assessore ha evidenziato la necessità di una politica abitativa strutturale, sottolineando il lavoro svolto dalla Regione sia a livello locale sia nazionale. In qualità di coordinatore del tavolo Edilizia e Politiche abitative della Conferenza Stato-Regioni, Scajola ha infatti ribadito il confronto costante con il Governo per rendere il futuro Piano Casa uno strumento realmente rispondente alle esigenze dei territori. Particolare attenzione è stata riservata agli investimenti realizzati in Liguria negli ultimi anni. In dieci anni la Regione ha destinato oltre 150 milioni di euro a interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale, programmi di riqualificazione e misure di sostegno contro la morosità incolpevole.

Tra i progetti più significativi citati dall’assessore spicca il Pinqua della Pigna di Sanremo, uno degli interventi strategici di rigenerazione urbana messi in campo dalla Regione. L’obiettivo è quello di rilanciare e valorizzare il centro storico della città dei fiori, migliorando la qualità dell’abitare, recuperando il patrimonio edilizio esistente e favorendo nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico. “Sul fronte della rigenerazione urbana abbiamo messo a punto progetti ambiziosi e di ampio respiro come i Pinqua di Begato, della Pigna di Sanremo e la riqualificazione di Marinella di Sarzana”, ha ricordato Scajola, indicando questi interventi come esempi concreti di una strategia volta a coniugare recupero urbano, inclusione sociale e rilancio dei territori.

Nel corso dell’incontro è inoltre emersa la richiesta di maggiori risorse nazionali per affrontare l’emergenza abitativa, una sfida che continua a interessare molte famiglie liguri e italiane. Regione Liguria ha confermato il proprio impegno nel sostenere il settore e nel portare avanti iniziative capaci di garantire risposte concrete ai cittadini.