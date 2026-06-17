Indagine sul sindaco di Bordighera Baldassarre, Iacobucci: "Chiediamo la convocazione di un consiglio comunale monotematico"

"Riteniamo necessario che venga fatta piena chiarezza. Per tale ragione chiediamo la convocazione di un Consiglio comunale monotematico nel quale il sindaco possa riferire pubblicamente alla città sui fatti emersi, fornendo tutte le spiegazioni necessarie e chiarendo eventuali responsabilità personali" - dice per il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Bordighera Massimiliano Iacobucci in merito alle notizie riguardanti il sindaco Marzia Baldassarre e le indagini che la coinvolgono.

"Riteniamo doveroso sottolineare che si tratta, allo stato attuale, di una vicenda esterna all’attività amministrativa dell’ente" - afferma - "Nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza e con altrettanta fiducia nell’operato della magistratura, attendiamo il prosieguo delle indagini e gli eventuali sviluppi che ne deriveranno. La nostra principale preoccupazione è che questa situazione non produca ripercussioni sull’attività amministrativa e sul buon governo della città. Per questo continueremo a vigilare con la massima attenzione affinché l’azione amministrativa proceda nell’interesse esclusivo dei cittadini".