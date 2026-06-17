Indagine di Procura e Finanza sul neo sindaco di Bordighera Baldassarre: perquisiti casa e studio professionale

La Procura di Imperia ha avviato un'indagine nei confronti della neo sindaca di Bordighera, Marzia Baldassarre, notificandole un avviso di garanzia nell'ambito di accertamenti che, secondo quanto emerso, non sarebbero collegati al suo incarico istituzionale. Lo scrive questa mattina il quotidiano La Stampa. Nella mattinata di ieri la Guardia di Finanza ha eseguito alcune perquisizioni nell'abitazione e nello studio legale dell'avvocata a Sanremo, alla presenza del pubblico ministero e di un rappresentante dell'Ordine degli Avvocati, come previsto dalla normativa.

Gli investigatori hanno acquisito documentazione e supporti informatici. Sul fascicolo vige il massimo riserbo, ma le verifiche sembrerebbero concentrarsi su aspetti della sua attività professionale, in particolare su operazioni legate alla gestione di un trust. Le indagini vedrebbe coinvolte anche altre due persone e riguarderebbero vicende legate ad una eredità che, secondo chi ha denunciato avrebbe visto il testamento falsificato.