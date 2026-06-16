Incendio doloso a Sanremo, arrestato un 32enne: il Questore emette l’avviso orale dopo la convalida

È stato arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni, residente a Sanremo, ritenuto responsabile del reato di incendio boschivo. Il fatto è avvenuto lo scorso 12 giugno, quando i militari dell’Arma dei Carabinieri Forestali lo hanno sorpreso mentre appiccava volontariamente, a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, due distinti focolai su una scarpata sovrastante una strada comunale, in un’area caratterizzata dalla presenza di una fitta vegetazione.

L’intervento immediato degli operanti ha permesso di bloccare il presunto responsabile e di procedere al suo arresto. Dopo la convalida del provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria, il Questore della provincia di Imperia, Andrea Lo Iacono, ha disposto nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione personale dell’avviso orale, ritenendo significativi gli elementi raccolti durante l’attività investigativa.

Il provvedimento rappresenta un’azione di prevenzione finalizzata al contrasto di comportamenti che possono compromettere la sicurezza pubblica, l’incolumità dei cittadini e la tutela del patrimonio ambientale, soprattutto in una fase dell’anno in cui il rischio di incendi boschivi risulta particolarmente elevato.

Dalla Questura viene ribadita l’attenzione verso fenomeni di questo tipo, con l’obiettivo di prevenire condotte pericolose e garantire una costante attività di controllo del territorio.