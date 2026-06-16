Laigueglia, sorpresi a rubare piante ornamentali in un terreno privato: due albanesi residenti nell'imperiese arrestati dai carabinieri

Un furto insolito ma di grande valore è stato sventato dai Carabinieri della Compagnia di Alassio. Due uomini di origini albanesi, di 51 e 28 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato mentre stavano rubando un ingente quantitativo di rami di lentisco, una delle piante ornamentali simbolo della macchia mediterranea. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di ieri a Laigueglia, dove i militari della locale Stazione Carabinieri, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno sorpreso i due all’interno di una proprietà privata mentre erano intenti a tagliare e asportare i rami della pianta.

La refurtiva, del valore stimato di circa 1.000 euro, era già stata in gran parte caricata su un furgone grigio ed era pronta per essere trasportata e probabilmente destinata al mercato parallelo della floricoltura. Il rapido intervento dei Carabinieri ha impedito ai due di allontanarsi. Nel corso della successiva perquisizione personale e del mezzo, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato diversi attrezzi da taglio professionali utilizzati per mettere a segno il furto. Grazie alla tempestiva azione dell’Arma, l’intero quantitativo di lentisco sottratto è stato recuperato e riconsegnato alla proprietaria, che ha espresso il proprio ringraziamento ai Carabinieri.

Dopo le formalità di rito, i due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Albenga e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona. Il giudice del Tribunale ha successivamente convalidato l’arresto e disposto nei loro confronti l’obbligo di firma presso la Stazione Carabinieri competente per residenza, in attesa della prossima decisione giudiziaria. Dal Comando provinciale dei Carabinieri di Savona sottolineano come l’operazione rappresenti un’ulteriore conferma del ruolo delle Stazioni dell’Arma sul territorio, impegnate quotidianamente nella tutela della sicurezza dei cittadini e del patrimonio economico e ambientale delle comunità.