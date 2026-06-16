TAC all’ospedale di Imperia, Ioculano attacca la Regione: “Fondi spariti e nessuna certezza sui tempi”

La nuova TAC destinata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Imperia era stata finanziata già nel 2022, ma le risorse stanziate sono state successivamente dirottate e ad oggi non esiste ancora una copertura economica certa per la sua realizzazione. È quanto emerge, secondo il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano, dalla risposta della Giunta regionale alla sua interrogazione discussa in Consiglio.

“Grazie alla risposta fornita dalla Giunta alla mia interrogazione consiliare oggi sappiamo una cosa con certezza: la TAC prevista per il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imperia era già finanziata nel 2022, ma quelle risorse sono state successivamente dirottate altrove e non sono mai state ripristinate”, dichiara Ioculano. Nel Programma degli investimenti in sanità approvato dalla Regione nel 2022 erano infatti previsti 800 mila euro per l’acquisto e l’installazione della TAC, un intervento già programmato e finanziato. Tuttavia, con la successiva riprogrammazione dei fondi ex articolo 20, le somme sarebbero state destinate ad altre finalità, lasciando l’intervento senza una copertura dedicata.

“Il dato più preoccupante è che, a fronte di un finanziamento cancellato, la Giunta non ha indicato alcuna copertura certa per il 2026. Nella risposta ricevuta si limita a richiamare un futuro programma per l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie liguri, rinviando di fatto ogni decisione alla programmazione successiva. Tradotto: dopo quattro anni non c’è ancora una data certa e si parla di una possibile copertura nel 2027”, aggiunge il vicepresidente della Commissione Salute. Ioculano sottolinea quindi l’importanza dell’apparecchiatura per il presidio sanitario imperiese: “La TAC non è un lusso né un’opera accessoria: è una dotazione fondamentale per un Pronto Soccorso moderno, indispensabile per affrontare tempestivamente ictus, emorragie, traumi e tutte quelle emergenze in cui il fattore tempo può fare la differenza”.

La questione, secondo il consigliere dem, resta anche politica. “Resta una domanda politica alla quale la Giunta non ha risposto: perché un investimento già finanziato nel 2022 è stato privato delle proprie risorse e lasciato senza copertura per quattro anni? I cittadini imperiesi meritano una TAC, non l’ennesimo rinvio”, conclude Ioculano.