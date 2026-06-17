Bordighera, Bassi e Mariella si dimettono da consiglieri. L'Amministrazione Baldassarre: "Redistribuzione dei ruoli all'interno della squadra amministrativa"

"Nessun passo indietro, nessun ridimensionamento del loro ruolo amministrativo. Le dimissioni da consiglieri comunali degli assessori Massimiliano Bassi e Margherita Mariella sono il frutto di una scelta organizzativa e strategica finalizzata a rafforzare il lavoro della maggioranza, senza modificare gli equilibri politici del progetto civico che governa la città. La notizia è stata ufficializzata nelle scorse ore, quando i due rappresentanti del governo cittadino hanno protocollato le proprie dimissioni dalla carica di consiglieri" - dice l'Amministrazione Baldassarre replicando alle dichiarazioni dei consiglieri comunali di minoranza a Bordighera Massimiliano Iacobucci e Veronica Albanese.

"I due amministratori" - precisano da Palazzo Garnier - "continueranno infatti a svolgere pienamente il proprio incarico di assessori, mantenendo tutte le rispettive deleghe già assegnate dalla sindaca Marzia Baldassarre. Si tratta quindi di una redistribuzione dei ruoli all'interno della squadra amministrativa, pensata per rendere ancora più efficace il lavoro sul territorio. Le deleghe di Bassi e Mariella restano invariate. Al loro posto entreranno in Consiglio comunale Federico Bertaina e Barbara Bonavia, due esponenti del gruppo di maggioranza. Un ingresso che si inserisce con piena coerenza nel solco del progetto avviato con Bordighera Domani, senza alcuna modifica degli equilibri politici né apertura a logiche estranee alla natura civica dell'amministrazione".

"Il progetto amministrativo nato con Bordighera Domani resta profondamente civico e tale continuerà a essere" - dichiarano Federico Bertaina e Barbara Bonavia - "Entriamo in Consiglio per contribuire in modo concreto al lavoro della squadra, nell'interesse della città e nel rispetto del mandato ricevuto dai cittadini".

Una decisione che si inserisce nel metodo annunciato fin dall'inizio del mandato dalla nuova amministrazione, basato sulla valorizzazione delle competenze e sulla costruzione di una squadra ampia, operativa e capace di affrontare le sfide amministrative con un approccio condiviso, che non prevede la nomina di gruppi politici. "La scelta - fa sapere l’amministrazione -è il risultato di un lavoro di squadra che vuole valorizzare tutte le professionalità presenti all'interno del nostro gruppo. L'obiettivo è consentire ai nuovi consiglieri di collaborare in maniera concreta e continuativa con gli assessori, mettendo a disposizione competenze, esperienze e sensibilità diverse nell'interesse della città".

La linea resta, dunque, quella tracciata in campagna elettorale: "una governance civica, autonoma e slegata dalle logiche di partito, nella quale ogni componente è chiamata a contribuire in maniera attiva alla realizzazione del programma presentato ai cittadini".