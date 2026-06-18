Cantiere di San Martino, dopo l'esposto del Polo Civico arrivano tecnici e operai: situazione in lieve miglioramento

Dopo giorni di polemiche e segnalazioni, qualcosa si è finalmente mosso nel cantiere di San Martino, dove da circa sei mesi i residenti denunciano il mancato avanzamento dei lavori e i conseguenti disagi. Nelle ultime ore sono intervenuti la società appaltatrice, alcuni tecnici di Rivieracqua e personale di Enel, effettuando un sopralluogo e avviando alcuni interventi che hanno consentito un parziale miglioramento della situazione, anche se il cantiere resta ancora aperto e i problemi non possono dirsi del tutto risolti.

La vicenda era stata portata all'attenzione dell'opinione pubblica dal Polo Civico di Sanremo, che aveva denunciato la presenza di un'area di scavo coperta soltanto da tavole, con cattivi odori, problemi igienici, la presenza di topi e la chiusura della stradina, creando notevoli disagi anche ai residenti con difficoltà di deambulazione. Nel frattempo, però, il Polo Civico ha deciso di passare ai fatti. E' stato presentato un esposto all'Asl, affinché vengano effettuate le necessarie verifiche sotto il profilo igienico-sanitario, ed è stato inoltre richiesto l'intervento dei carabinieri.

Proprio dopo queste iniziative, nel giro di poche ore, sul posto sono arrivati tecnici e operai delle aziende coinvolte. Una coincidenza che il Polo Civico sottolinea con una punta di ironia: "D'incanto sono arrivati tutti", evidenziando come, dopo mesi di stallo, qualcosa abbia finalmente iniziato a muoversi. Resta ora da capire se gli interventi eseguiti rappresentino soltanto un'azione temporanea oppure l'effettiva ripresa dei lavori, attesa da tempo dai residenti, che continuano a chiedere il completamento definitivo del cantiere e il ripristino della piena fruibilità della strada.