Taggia, dopo Altamarea nasce anche I.T.A.: il nuovo comitato civico di Michele Valente entra nel dibattito verso le elezioni 2027

A Taggia il conto alla rovescia verso le elezioni comunali del prossimo anno è già iniziato. Se in Consiglio comunale maggioranza e opposizione continuano a confrontarsi sui principali temi amministrativi – dalle spiagge alle Apu, passando per le numerose interrogazioni e mozioni discusse nelle ultime settimane – fuori dal parlamentino cittadino iniziano a prendere forma i primi progetti civici destinati ad animare la campagna elettorale.

Dopo il lancio di Altamarea, il movimento civico promosso nei mesi scorsi da Luigi Barisciani, nelle ultime ore ha fatto il suo debutto anche I.T.A. – Insieme Taggia Arma, iniziativa riconducibile all'imprenditore taggese Michele Valente.

La presentazione è avvenuta attraverso i social network, dove è comparsa la prima immagine ufficiale del progetto accompagnata da una fotografia di gruppo. Al centro dello scatto compare lo stesso Valente, circondato da una decina di persone che, almeno per il momento, non vengono però presentate né nominate, così come non compare alcun riferimento diretto al promotore dell'iniziativa.

Una scelta comunicativa che appare tutt'altro che casuale. Il messaggio sembra infatti voler mettere in primo piano il progetto e i suoi contenuti piuttosto che i nomi dei protagonisti, rimandando probabilmente a una fase successiva la presentazione della squadra che accompagnerà il percorso del nuovo comitato civico.

Sul profilo Instagram, I.T.A. si presenta come "un comitato civico apartitico, aperto a tutti i cittadini che desiderano contribuire attivamente alla crescita e al miglioramento di Taggia e Arma".

Anche la grafica scelta per il lancio racconta con chiarezza la filosofia del progetto. Sullo sfondo campeggia una veduta panoramica del litorale di Arma di Taggia, mentre il logo richiama il profilo del centro storico e il mare, elementi simbolici del territorio.

Accanto al nome del movimento vengono indicati quelli che vengono definiti i pilastri dell'iniziativa. Il primo è l'obiettivo generale: "Ascoltare, proporre e collaborare per migliorare la qualità della vita di tutti". Grande spazio viene poi riservato al tema della partecipazione, con il messaggio "Ascoltiamo la tua voce", sottolineando come "le idee e le esigenze dei cittadini sono il punto di partenza di ogni nostra azione".

Il manifesto invita inoltre ogni cittadino a prendere parte al progetto: "Partecipa. Ogni cittadino può dare il proprio contributo. Insieme possiamo fare la differenza", mentre un ultimo richiamo evidenzia la volontà di lavorare "per il nostro territorio", ricordando come "Taggia e Arma meritano attenzione, idee e partecipazione".

La campagna di presentazione si conclude con uno slogan che sintetizza la filosofia del movimento: "Insieme possiamo costruire il futuro che vogliamo", accompagnato dall'invito a seguire la pagina, condividere i contenuti e contribuire alla crescita del progetto.

Il debutto di I.T.A. conferma come il panorama politico cittadino stia progressivamente entrando nella fase pre-elettorale. Se fino a pochi mesi fa il dibattito era rimasto quasi esclusivamente confinato all'attività amministrativa, oggi iniziano a prendere forma anche le prime realtà civiche intenzionate a costruire un'alternativa in vista delle comunali del 2027.

Nel frattempo, il confronto tra maggioranza e opposizione continua all'interno del Consiglio comunale, dove nelle ultime settimane sono stati affrontati temi come la gestione delle spiagge, la nuova disciplina delle Aree Pedonali Urbane, il biodigestore, gli impianti sportivi e numerose altre questioni amministrative. Un confronto destinato a proseguire anche nella prossima seduta, che salvo variazioni dovrebbe essere convocata entro una quindicina di giorni e nella quale torneranno all'attenzione dell'aula l'istanza presentata dal consigliere di minoranza Gabriele Cascino sempre sul tema delle spiagge.

Mentre l'attività amministrativa prosegue, dunque, sullo sfondo inizia già a delinearsi quella che sarà la prossima sfida elettorale, con i primi movimenti civici che scelgono di uscire allo scoperto e di avviare un dialogo con la città.