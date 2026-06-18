Amaie Energia, la giunta di Sanremo apre all'aumento dei compensi del prossimo Cda: proposta da 100 mila euro annui

La giunta comunale di Sanremo dà il via libera all'iter per rideterminare i compensi del Consiglio di amministrazione di Amaie Energia e Servizi Srl, alla luce del recente orientamento della Corte dei Conti che apre alla possibilità di superare i rigidi limiti fissati negli anni scorsi per le società partecipate. Con una delibera approvata dall'esecutivo, il Comune ha infatti dato indirizzo al sindaco di proporre all'assemblea dei soci della società, dopo il passaggio nell'Unità operativa per il controllo analogo congiunto, un nuovo assetto dei compensi del Cda.

La proposta è quella di fissare un compenso complessivo annuo di 100 mila euro, di cui almeno 50 mila euro destinati al presidente, mentre la parte restante sarà ripartita in parti uguali tra gli altri componenti del consiglio di amministrazione. La delibera prevede inoltre che, qualora tra i consiglieri vi sia un componente in quiescenza che non possa percepire il compenso, la quota a lui spettante possa essere destinata ad aumentare quella del presidente. Alla base della decisione c'è la delibera della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, che ha chiarito come, in presenza di un significativo ampliamento dell'attività aziendale o di una maggiore complessità della società, sia possibile individuare parametri diversi rispetto al solo tetto storico dei compensi riferito al 2013, previsto dalla normativa sul contenimento della spesa pubblica.

La giunta ricorda come il quadro normativo sia rimasto incompleto dopo il Testo unico sulle società partecipate, che prevedeva un regolamento nazionale sui compensi degli amministratori, mai emanato. Una situazione che negli anni ha generato numerosi dubbi interpretativi e diversi orientamenti della magistratura contabile. Per Amaie Energia, il Comune ha acquisito un parere del consulente incaricato e una relazione del dirigente del Servizio Controllo Partecipazioni e Organismi esterni, documenti che l'amministrazione dichiara di condividere integralmente e che costituiscono il fondamento tecnico-giuridico della proposta.

Secondo il nuovo indirizzo della Corte dei Conti, la congruità dei compensi dovrà essere valutata considerando indicatori come il volume d'affari, il patrimonio netto, gli utili della società, la complessità dell'incarico, il livello di responsabilità richiesto e il confronto con aziende analoghe dello stesso settore, oltre al rapporto con le retribuzioni interne. La decisione avrà validità a partire dalla nomina del prossimo presidente di Amaie Energia e il cui avviso sarà pubblicato nelle prossime settimane, andrà ora al vaglio dell'Unità operativa per il controllo analogo per poi essere portata all’Assemblea dei soci.

“La deliberazione della Corte dei Conti consente finalmente di aggiornare i compensi degli amministratori delle società che, nel corso degli ultimi dieci anni, sono cresciute e si sono profondamente trasformate. Si supera così una situazione che rendeva sempre più difficile attrarre figure con le competenze necessarie per guidare realtà sempre più complesse, caratterizzate da responsabilità significative e impegni rilevanti, a fronte di compensi irrisori e non adeguati al ruolo ricoperto. Colgo l’occasione per ringraziare i presidenti Gorlero e Tommasini per il lavoro svolto in questi anni e tuttora in corso d’opera. Grazie al loro impegno e alla loro guida, l’azienda ha raggiunto risultati importanti e si è consolidata come una realtà di riferimento per il territorio, conosciuta e apprezzata da tutti”, ha commentato il sindaco Alessandro Mager.