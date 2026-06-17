Isolabona, il Comune denuncia le persistenti criticità della rete fognaria e chiede un intervento immediato di Rivieracqua

L'Amministrazione Comunale di Isolabona esprime forte preoccupazione per il perdurare delle problematiche legate alla gestione della rete fognaria sul territorio comunale e ritiene non più rinviabile un confronto concreto con Rivieracqua finalizzato alla risoluzione delle criticità segnalate da tempo.

Da mesi cittadini, attività commerciali e visitatori lamentano la presenza di persistenti cattivi odori provenienti da diversi punti della rete fognaria, una situazione che compromette il decoro urbano, la vivibilità degli spazi pubblici e l'immagine del paese, soprattutto durante la stagione turistica.

A tali disagi si aggiungono evidenti carenze nella manutenzione ordinaria delle infrastrutture, più volte segnalate dall'Amministrazione Comunale agli uffici competenti. Nonostante le ripetute richieste di verifica e intervento, le risposte ricevute non hanno consentito di affrontare in modo efficace e definitivo le problematiche esistenti.

Particolare preoccupazione desta inoltre la tempistica degli interventi, spesso caratterizzata da ritardi che alimentano il malcontento della popolazione e lasciano irrisolte situazioni che richiederebbero invece tempestività e programmazione.

«Non possiamo accettare che una comunità, seppur di dimensioni contenute, venga considerata marginale rispetto ai servizi essenziali cui ogni cittadino ha diritto», dichiara il Sindaco Andrea LOMBARDI. «I residenti segnalano quotidianamente disagi causati dai cattivi odori e dalla mancata manutenzione della rete. Come Amministrazione abbiamo il dovere di dare voce a queste istanze e pretendere risposte chiare e interventi concreti».

Il Comune chiede pertanto a Rivieracqua:

l'immediata verifica tecnica delle aree maggiormente interessate dalle esalazioni maleodoranti;

un piano ordinario di manutenzione della rete fognaria comunale;

la definizione di tempi certi per l'esecuzione degli interventi necessari;

un tavolo di confronto permanente con l'Amministrazione Comunale per monitorare lo stato delle attività e informare correttamente la cittadinanza.

L'Amministrazione ribadisce la propria disponibilità a collaborare con il gestore del servizio, ma ritiene indispensabile che alle interlocuzioni seguano azioni concrete e misurabili.

La tutela della qualità della vita dei residenti, della salute pubblica, dell'ambiente e dell'immagine del territorio rappresenta una priorità che non può più essere subordinata a ritardi o inefficienze gestionali.

Il Comune continuerà a seguire con la massima attenzione l'evolversi della situazione, adottando ogni iniziativa istituzionale utile a garantire ai cittadini il livello di servizio che meritano.