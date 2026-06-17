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Politica | 17 giugno 2026, 16:48

Forza Italia Ventimiglia: "Auguri di pronta guarigione a Maurizio Morabito"

"Conosciamo la tua forza e il tuo attaccamento al partito e alla nostra comunità: siamo certi che tornerai presto a essere con noi, con la tua energia e il tuo impegno"

Forza Italia Ventimiglia: &quot;Auguri di pronta guarigione a Maurizio Morabito&quot;

"Auguri di pronta guarigione a Maurizio Morabito" - augura Forza Italia Ventimiglia al consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito rimasto ferito a seguito di una caduta avvenuta ieri sera.

Forza Italia Ventimiglia esprime, perciò, "vicinanza e affetto al nostro iscritto e amico Maurizio Morabito coinvolto in un brutto incidente. A Maurizio va l’abbraccio di tutto il coordinamento cittadino, dei militanti e dei simpatizzanti".

"Conosciamo la tua forza e il tuo attaccamento al partito e alla nostra comunità: siamo certi che tornerai presto a essere con noi, con la tua energia e il tuo impegno" - sottolinea FI - "Ti auguriamo una pronta e completa guarigione. Ti aspettiamo".

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Elisa Colli

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