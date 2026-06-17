Camporosso, si ferisce dopo una caduta: l'Amministrazione augura una pronta guarigione al consigliere Maurizio Morabito

Si ferisce dopo una caduta. E' successo ieri sera in strada degli Olandesi al consigliere comunale di minoranza a Camporosso Maurizio Morabito.

Sembra che Morabito, mentre stava passeggiando con il suo cane, sia caduto sotto strada, pare in un dirupo, nei pressi della sua abitazione. Sul posto sono giunti tempestivamente i vigili del fuoco, la Croce Rossa di Bordighera e un'automedica Alfa 3. Dopo le prime cure sul luogo dell'accaduto, il consigliere è stato trasportato all'ospedale di Sanremo.

"Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità, i più sinceri auguri di pronta e completa guarigione al consigliere comunale Maurizio Morabito, a seguito del serio infortunio che lo ha coinvolto" - dice il sindaco Davide Gibelli venuto a conoscenza dell'accaduto - "A Maurizio e ai suoi familiari va la nostra più sentita vicinanza in questo momento delicato, con l’augurio che possa affrontare al meglio il percorso di recupero e tornare presto alle sue attività e al servizio della comunità".

La redazione di Sanremonews augura una pronta guarigione al consigliere comunale Maurizio Morabito.