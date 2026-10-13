San Romolo, Sanremo celebra il suo Patrono: ieri Sinfonica e teatro hanno fatto il pieno, oggi i Premi e il Pontificale (Foto)

Sanremo entra nel cuore delle celebrazioni dell’Ottobre Sanremasco 2026 con una giornata dedicata al suo Santo Patrono, San Romolo, che si festeggia oggi. La vigilia è stata caratterizzata da una partecipazione particolarmente significativa del pubblico, con due appuntamenti culturali che hanno registrato una grande affluenza. Il Teatro dell’Opera del Casinò Municipale era gremito ieri pomeriggio per il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, mentre in serata anche il Teatro Ariston si è riempito per la commedia in dialetto sanremasco proposta dalla Compagnia Stabile. Due eventi diversi, ma accomunati dalla capacità di richiamare spettatori e valorizzare le espressioni artistiche del territorio. Un avvio partecipato per la settimana più importante del calendario promosso dal Comune di Sanremo e dalla Famija Sanremasca, che unisce musica, teatro, fede e tradizioni cittadine.

Il primo appuntamento della giornata di ieri si è svolto alle 18 al Teatro dell’Opera del Casinò, dove l’Orchestra Sinfonica di Sanremo ha proposto il concerto "Virtuosismo e tormento, passione e introspezione". Protagonista sul palco è stato il violinista Simon Zhu, accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo. La sala gremita ha confermato l’interesse del pubblico per la proposta musicale inserita nel programma dell’Ottobre Sanremasco, in un contesto che ha dato ulteriore rilievo alle celebrazioni dedicate alla storia e all’identità della Città dei Fiori. La musica sinfonica ha così aperto il programma della vigilia di San Romolo, offrendo un momento di cultura e partecipazione in uno dei luoghi simbolo della vita artistica sanremese.

La serata è proseguita al Teatro Ariston, anch’esso pieno di spettatori, dove la Compagnia Stabile ha portato in scena la commedia dialettale "U MEIGU DI MATI". Lo spettacolo, con adattamento e regia di Sergio Giovannini e nella versione in sanremasco firmata da G. Busnelli e G. C. Rilla, ha riportato al centro la lingua e le tradizioni popolari del territorio. La grande partecipazione ha accompagnato una proposta che valorizza il patrimonio culturale locale attraverso il teatro e il dialetto, mantenendo vivo il legame con le radici della comunità. Il successo di pubblico dei due appuntamenti ha quindi caratterizzato la vigilia della festa patronale, confermando il ruolo dell’Ottobre Sanremasco come occasione d’incontro tra spettacolo, cultura e memoria cittadina.

Oggi la solennità di San Romolo: alle 10.30 il Pontificale a San Siro

Il programma di oggi, martedì 13 ottobre, è dedicato alla solennità di San Romolo, Vescovo e Patrono di Sanremo. Il momento centrale della mattinata sarà alle 10.30 nella Basilica Concattedrale di San Siro, dove verrà celebrato il Solenne Pontificale presieduto dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, monsignor Antonio Suetta, con la partecipazione del clero cittadino. Nel corso della celebrazione si svolgerà anche la tradizionale Offerta del Cero Votivo al Santo Patrono, gesto che rinnova simbolicamente il legame tra la città e il suo protettore. La ricorrenza rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la comunità sanremese, chiamata ogni anno a rinnovare la propria devozione e a riscoprire una tradizione profondamente radicata nella storia locale.

Alle 16.30 i Premi San Romolo 2026 al Casinò

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio, alle 16.30 al Teatro dell’Opera del Casinò Municipale, con la cerimonia di consegna dei Premi San Romolo 2026. Nel corso dell’iniziativa saranno presentati anche i concorsi 2027 "Testimoni del Tempo", dedicati ai racconti in prosa e alla poesia dialettale ligure ponentina. La cerimonia sarà accompagnata dagli intermezzi musicali dell’Orchestra Giovanile "Note Libere" e offrirà l’occasione per rendere omaggio a persone che si sono distinte in diversi ambiti della vita cittadina. Tra i momenti più attesi figura la proclamazione della Cittadina Benemerita 2026, Elisabetta Dami, creatrice del celebre personaggio editoriale Geronimo Stilton, da anni legata a Sanremo e impegnata nella promozione della lettura e di iniziative rivolte all’infanzia.

I premiati nelle categorie Imprenditoria, Cultura, Opere sociali e Sport

Per l’Imprenditoria il riconoscimento sarà assegnato a Giorgio Calvi, per il percorso sviluppato nel settore dei carburanti e dei servizi. Il Premio per la Cultura andrà invece a Stefania Sandra, insegnante di Lettere al liceo G.D. Cassini, dove cura anche il laboratorio teatrale e ha contribuito alla realizzazione di progetti dedicati alla storia e alla divulgazione culturale. Per le Opere sociali sarà premiato Giorgio Contini, volontario della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Sanremo, impegnato dal 2015 nell’accompagnamento dei pazienti oncologici verso i luoghi di cura e nel viaggio di ritorno, per un totale di circa 50 mila chilometri percorsi. Il riconoscimento per lo Sport andrà infine a Flavia Ciliberto, figura storica del softball sanremese, prima come atleta e poi come allenatrice delle squadre giovanili, fondatrice nel 2015 della Softball School.

La giornata di oggi rappresenta dunque il momento centrale dell’Ottobre Sanremasco, con la celebrazione religiosa del mattino e il riconoscimento pomeridiano alle personalità che hanno contribuito alla crescita della comunità. Un programma che mette insieme la devozione per San Romolo, la valorizzazione della cultura locale e l’attenzione verso l’impegno sociale, lo sport e il mondo dell’impresa. Dopo la grande partecipazione registrata ieri al Casinò e all’Ariston, Sanremo rinnova così l’appuntamento con una delle ricorrenze più sentite della propria tradizione, nel segno della storia e dell’identità della Città dei Fiori.