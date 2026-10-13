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Eventi | 13 ottobre 2026, 09:15

Sanremo ospita una conferenza su "La linea di San Michele" (Foto)

Evento proposto dall'associazione culturale Aquila Revelans in sinergia con il Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia

Sanremo ospita una conferenza su &quot;La linea di San Michele&quot; (Foto)

 

"La linea di San Michele" sarà il tema al centro della conferenza che verrà proposta dall'associazione culturale Aquila Revelans lunedì 23 novembre alle 18.30 al Grand Hotel Des Anglais a Sanremo.

I relatori saranno Alessio Rossi e Sergio Pallanca. "Si tratta di una conferenza congiunta, proposta dall'associazione culturale Aquila Revelans e dal Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia Alta, che spazierà tra fede e mistica: 'La Linea di San Michele'" - fanno sapere gli organizzatori - "Alessio Rossi, presidente dell'associazione matuziana, e Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, accompagneranno il pubblico lungo questa 'linea di confine' che intende proteggere l'uomo e aiutarlo nel suo cammino spirituale". 

L'evento sarà a ingresso libero. "L'Arcangelo Michele viene così  presentato come un guardiano e un combattente al servizio dell'umanità" - svelano gli organizzatori - "Proseguirà la conferenza Sergio Pallanca, eminente studioso del nostro territorio, parlando della chiesa di San Michele a Ventimiglia, della sua storia, della sua iconografia e del perché sia stata costruita proprio a Ventimiglia".

Elisa Colli

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