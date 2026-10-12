Area Sanremo, iscrizioni prorogate al 18 ottobre: ultimi giorni per candidarsi al percorso verso Sanremo 2027

Ancora qualche giorno per candidarsi ad Area Sanremo e provare a conquistare un’opportunità nel percorso che porta al Festival di Sanremo 2027. La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo ha prorogato il termine per le iscrizioni: la nuova scadenza è domenica 18 ottobre alle ore 18.00.

“La decisione”, sottolinea l’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni, “è in linea con la proroga prevista per Sanremo Giovani 2026 e vuole favorire un’ampia partecipazione di giovani artisti. Per chi scrive e interpreta musica, si tratta di un’ultima occasione per presentare la propria candidatura e mettersi alla prova in un percorso di selezione che, tra meno di cinque settimane, entrerà nella sua fase dal vivo nella Città della Musica”.

Una commissione con esperienze e sensibilità diverse

Nei giorni scorsi il direttore artistico Stefano De Martino ha annunciato i nomi della Commissione Musicale chiamata a esaminare le proposte artistiche e a individuare i giovani talenti che accederanno alle successive fasi di selezione in vista del prossimo Festival di Sanremo.

Accanto a lui e a Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time, ci saranno Fabio Volo, Carlo Pastore, Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma.

Sette personalità con percorsi e competenze differenti, provenienti dalla musica, dalla produzione artistica, dalla radio, dalla comunicazione e dallo spettacolo. Una pluralità di esperienze che porterà al confronto sulle candidature prospettive diverse: dalla conoscenza della musica e dei suoi linguaggi contemporanei alla sensibilità di chi vive dall’interno il percorso artistico, fino alla capacità di intercettare i cambiamenti della scena musicale e della cultura pop.

Area Sanremo: molto più di un’audizione

Nei prossimi giorni la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo svelerà progressivamente il programma di Area Sanremo Music Week: una serie di appuntamenti, workshop, masterclass e occasioni di incontro pensati per arricchire l’esperienza dei giovani artisti iscritti al concorso. Dalla formazione musicale alla scoperta degli aspetti meno conosciuti della professione, dal confronto con artisti e professionisti del settore alla possibilità di conoscere da vicino i luoghi e le realtà musicali del territorio; strumenti, stimoli e nuove prospettive per il proprio percorso. Un’esperienza che va oltre il momento della selezione e che rende l’iscrizione ad Area Sanremo un’opportunità di crescita, conoscenza e confronto, qualunque sia l’esito dell’audizione.

Creatività originale e talento umano al centro

Tra i temi che caratterizzano la nuova edizione c’è anche l’attenzione all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella creazione musicale. In linea con l’indirizzo espresso dal direttore artistico del Festival, il regolamento prevede che Le canzoni dovranno essere espressione della creatività umana. Non potranno quindi essere utilizzati - nella loro ideazione, nella composizione di musica e testi e nella loro realizzazione - sistemi o strumenti di intelligenza artificiale, qualora tale impiego comporti la sostituzione, l’alterazione o lo snaturamento del contributo creativo umano che costituisce caratteristica essenziale delle canzoni partecipanti, pertanto il divieto di utilizzare l’intelligenza artificiale per la creazione dei brani rappresenta una disposizione che riguarda anche gli artisti candidati attraverso Sanremo Giovani e Area Sanremo.

“Sono molto contento di questa iniziativa e di questa precisazione, alla quale adeguiamo anche il nostro regolamento” - commenta l’avv. Filippo Biolé, presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo - “Come Fondazione guardiamo con curiosità e attenzione al futuro, ma, come istituzione concertistica orchestrale, siamo intimamente legati a una produzione musicale umana, artigianale e originale, frutto dell’esperienza, dello studio e della conoscenza della storia della musica. Siamo felici che il direttore artistico del Festival condivida l’idea che la creatività umana sia una cifra identitaria da proteggere. La musica nasce dall’inventiva, dalla conoscenza e dalla capacità di attingere al passato per innovare: caratteristiche del talento umano che non possono essere sostituite”.

A novembre Sanremo diventerà il cuore della selezione

Le audizioni preliminari dal vivo di Area Sanremo 2026 si svolgeranno a Sanremo nella prima decade di novembre, con conclusione il 12 novembre.

Al termine di questa fase saranno individuati almeno 60 artisti ammessi alle audizioni finali, previste il 14 e 15 novembre a Sanremo davanti alla Commissione Musicale presieduta dal Direttore Artistico Stefano De Martino.

Da qui usciranno i 15 vincitori di Area Sanremo 2026.

Il percorso continuerà il 21 e 22 novembre, sempre a Sanremo, con la fase decisiva: i 15 vincitori di Area Sanremo incontreranno i 15 artisti provenienti da Sanremo Giovani. La Commissione Musicale sceglierà tre artisti di Area Sanremo e tre di Sanremo Giovani, per un totale di sei finalisti.

Per i sei artisti inizierà quindi una nuova fase, caratterizzata da appuntamenti televisivi Rai nei quali ciascuno avrà la possibilità di esibirsi con il proprio brano e farsi conoscere dal grande pubblico.

Il percorso culminerà a dicembre con “Sarà Sanremo”, la serata finale televisiva che si svolgerà a Sanremo e sarà trasmessa in diretta su Rai 1, in data che sarà comunicata dall’emittente sulla base delle esigenze di palinsesto.

I sei finalisti si esibiranno davanti alla Commissione Musicale. Al termine delle votazioni sarà proclamato l’artista vincitore, che otterrà il diritto di partecipare alla 77ª edizione del Festival della Canzone Italiana nella categoria unica “Campioni”.

L’artista vincitore dovrà presentare al Festival un brano nuovo, diverso da quello proposto ad Area Sanremo e/o a Sanremo Giovani.

Ultimi giorni per candidarsi