Bordighera ospita un incontro-spettacolo dedicato alla villa Regina Margherita

Un incontro-spettacolo dedicato a uno dei luoghi simbolo e più significativi del patrimonio storico e culturale di Bordighera: villa Regina Margherita. Sabato 17 ottobre alle 16.30 presso il teatro Golzi a Palazzo del Parco andrà, infatti, in scena "Villa Regina Margherita… mettiamoci il cuore!".

Un pomeriggio tra interventi teatralizzati, letture a cura di Fulvia Roggero e Silvia Villa di Teatro X Monet, musica del trio Il Mandolino della Regina, dialoghi e momenti di confronto dedicati alla storia, al valore culturale e alla valorizzazione di villa Regina Margherita.

L'iniziativa, a cura del Comitato Luoghi del Cuore “Per Villa Regina Margherita” con il patrocinio della Città di Bordighera, si concluderà con pizza Margherita e bollicine per un brindisi dedicato alla villa.