Sanremo: oggi al Casinò il premio "Workshop del fiore: dal passato al futuro", premiazione con gli Assessori Scajola e Lombardi (Foto)

Il vicepresidente Alessandro Piana e gli assessori Marco Scajola e Luca Lombardi hanno partecipato oggi all'evento "Workshop del fiore: dal passato al futuro, la floricoltura sanremese e l’eredità di Mario Calvino", incontro che ha riunito nella sala privata del Casinò di Sanremo istituzioni, esperti e operatori del settore per approfondire le sfide e le prospettive della filiera florovivaistica ligure.

“Il workshop di oggi è un’opportunità preziosa per fare il punto sulle strategie di sviluppo della floricoltura ligure – ha detto il vicepresidente e assessore all'agricoltura Alessandro Piana – L’innovazione e la sostenibilità sono elementi chiave per garantire competitività alle nostre imprese, e il confronto con operatori e istituzioni è fondamentale per costruire strumenti di supporto concreti”.

“Il legame tra florovivaismo e territorio è un tema centrale anche nella pianificazione e nella gestione delle aree rurali e produttive della nostra regione – ha dichiarato l’assessore all'urbanistica e alla programmazione Fse Marco Scajola –. Occasioni di confronto come questa permettono di raccogliere proposte utili per sostenere il settore nel lungo periodo, tutelando il paesaggio e valorizzando gli investimenti sul territorio”.

“La floricoltura è una delle immagini più riconoscibili della Liguria nel mondo e, in un momento in cui il turismo punta sempre di più sull’identità locale, eventi come questo aiutano a costruire nuove sinergie tra filiera agricola e promozione del territorio” ha sottolineato l’assessore al turismo Luca Lombardi.