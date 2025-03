Sanremo, la magia de “I Fiori delle Regine” prende vita: la Regina Oma incanta il Forte di Santa Tecla (Foto)

Nel primo pomeriggio di oggi, il Forte di Santa Tecla si è trasformato in un luogo sospeso nel tempo grazie a un’apparizione eterea e affascinante: Oma, una giovane sanremese vestita da Regina ha attraversato le sale dell’esposizione “I Fiori delle Regine”, lasciando il pubblico senza fiato. L’evento, parte integrante di Sanremoinfiore 2025, ha aggiunto un tocco di magia alla mostra già apprezzata per la sua capacità di unire arte, storia e botanica. La figura regale, avvolta in un abito sontuoso, ha vagato con grazia tra le installazioni floreali, incarnando lo spirito delle sovrane che hanno lasciato il segno nella storia e nel mondo dei fiori.

Già nelle scorse ore, la mostra “I Fiori delle Regine” si era distinta come uno degli eventi più affascinanti del programma di Sanremoinfiore 2025. Il percorso, ispirato alle figure femminili che hanno segnato la storia attraverso il loro legame con la botanica, ha offerto ai visitatori installazioni floreali uniche, immagini storiche e scenografie suggestive, celebrando i fiori preferiti dalle grandi sovrane.

L’aggiunta di una Regina in carne e ossa ha reso l’esperienza ancora più immersiva. La sua sola presenza ha evocato un’atmosfera regale, nel vestito della maison Daphnè, trasportando i presenti in un’epoca passata. Il suo sguardo enigmatico e il portamento elegante hanno contribuito a creare un momento di grande impatto visivo ed emotivo.

La passeggiata della Regina tra gli allestimenti floreali ha aggiunto ulteriore fascino al Forte di Santa Tecla, trasformandolo per qualche ora in una corte regale incantata. I visitatori, colti di sorpresa, hanno immortalato il momento con foto e video, contribuendo a rendere virale un evento che ha saputo unire la storicità del luogo con il fascino delle grandi regine del passato.