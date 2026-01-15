Ventimiglia al Corso Fiorito 2026 con il carro “Quark”: confermata la partecipazione e stanziati 15 mila euro per l’allestimento

Il Comune di Ventimiglia parteciperà al Corso Fiorito di Sanremo 2026, in programma il prossimo 29 marzo, confermando la propria presenza a uno degli eventi più prestigiosi del territorio ligure.

L’Amministrazione comunale ha formalmente integrato il contributo già introitato anche per quest’anno dal Comune di Sanremo, destinandolo alla realizzazione del carro di Ventimiglia e affidando l’incarico alla compagnia carrista Cheli d’ina vota, riconoscendogli un altro contributo pari a 4.000 euro, per un totale complessivo di 15.000 euro, destinati alla realizzazione del carro dal tema 'Quark', in onore allo storico programma condotto da Piero Angela.

Il carro di Ventimiglia sfilerà in seconda posizione, immediatamente dopo il carro della città di Sanremo, garantendo così ampia visibilità all’immagine e alla partecipazione della città. Per la realizzazione del carro, verrà utilizzato il capannone ex RT del Borgo, messo a disposizione grazie all’interessamento dell’Assessore al Patrimonio Marco Agosta, per consentire le attività di allestimento e lavorazione.

“Esprimo soddisfazione per la proficua collaborazione avviata con la compagnia carrista, certa che la competenza, la professionalità e la dedizione da sempre dimostrate possano condurre a un ottimo risultato e a un significativo posizionamento del carro di Ventimiglia – dichiara l’Assessore alle Manifestazioni, Serena Calcopietro -. Rivolgo a nome dell’Amministrazione i migliori auguri di buon lavoro ai maestri carristi, autentici cultori della tradizione dell’infioratura a mosaico, patrimonio culturale e artistico che intendiamo valorizzare e sostenere come merita”.