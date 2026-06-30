Il Prefetto Giaccari in visita alla Polizia di Frontiera di Ventimiglia: elogio agli agenti per sicurezza e risultati

Una visita istituzionale all'insegna della vicinanza alle donne e agli uomini della Polizia di Stato e del riconoscimento per il lavoro svolto quotidianamente a tutela della sicurezza del territorio. Nella giornata di lunedì 29 giugno, il Prefetto di Imperia Antonio Giaccari ha fatto visita al personale del Settore Polizia di Frontiera di Ventimiglia. Ad accoglierlo, insieme ai dirigenti della Prefettura, il Vice Questore Martino Giorgio Santacroce, dirigente del reparto, oltre a uno schieramento di agenti che ha reso gli onori in un momento di saluto istituzionale dedicato al personale impegnato ogni giorno nei servizi di controllo lungo la frontiera.

Nel corso della visita, il Prefetto ha avuto modo di conoscere da vicino le attività delle diverse articolazioni operative del reparto, soffermandosi anche nella Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24, cuore del coordinamento delle pattuglie impegnate sul territorio. L'attività interessa i valichi di San Luigi, San Ludovico, Olivetta e Fanghetto, oltre al valico autostradale, a quello ferroviario e al posto di frontiera esterna del porto extra Schengen, presidio ritenuto strategico per il controllo dei flussi e la sicurezza del territorio.

All'incontro hanno partecipato anche il Capo di Gabinetto Federica Bellofatto e la Dirigente dell'Area Ordine Pubblico e Sicurezza Anna De Paola. Attraverso la proiezione di un video è stato illustrato il complesso quadro delle attività della Polizia di Frontiera, che comprende vigilanza e controllo del territorio, gestione dei fenomeni migratori, attività di polizia giudiziaria e contrasto all'immigrazione clandestina. Particolare attenzione è stata dedicata ai risultati ottenuti nelle operazioni "Sciarun", "Pantografo" e "Sicomoro", oltre al lavoro svolto dalla squadra mista italo-francese, esempio concreto della cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia.

Momento particolarmente significativo della visita è stato l'incontro con gli agenti che si sono distinti in importanti operazioni di servizio. Tra queste, l'arresto del cittadino turco ritenuto vicino ad ambienti terroristici del PKK, il sequestro di circa 230 chilogrammi di cocaina, il più ingente mai effettuato in provincia di Imperia, e i recenti arresti di passeur eseguiti nell'ambito della cooperazione internazionale con la Francia.

Al termine della visita, il Prefetto ha rivolto un sentito ringraziamento agli operatori del reparto, esprimendo, "il più vivo apprezzamento per l'impegno, la professionalità e il senso del dovere dimostrati quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato", sottolineando come il loro lavoro rappresenti un presidio fondamentale "a tutela della sicurezza della collettività".