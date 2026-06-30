Taggia, concluso il ripristino della fognatura sul torrente Argentina: Rivieracqua respinge le accuse di ritardi

Si è conclusa nei tempi previsti dal cronoprogramma la fase di ripristino della condotta fognaria nel tratto alla foce del torrente Argentina, nel territorio comunale di Taggia. Lo comunica Rivieracqua SpA, precisando che gli interventi sono stati completati nella giornata di oggi, ponendo fine all'emergenza scaturita dal danneggiamento della tubazione avvenuto il 3 giugno durante lavori di messa in sicurezza del torrente eseguiti da soggetti terzi.

Il guasto aveva provocato un temporaneo malfunzionamento del sistema fognario, con ripercussioni soprattutto sulla frazione di Arma di Taggia e sul tratto di litorale adiacente. Secondo quanto riferito dalla società, fin dalle prime ore successive all'evento è stata attivata una gestione dell'emergenza in collaborazione con il socio privato Acea Molise, mettendo in campo tutte le misure necessarie per limitare i disagi, garantire per quanto possibile la continuità del servizio idrico integrato e ridurre gli impatti ambientali e igienico-sanitari.

«Fin dalla segnalazione dell'evento la società si è attivata senza soluzione di continuità, promuovendo anche tavoli di coordinamento con tutti gli enti coinvolti», evidenzia Rivieracqua, ricordando che proprio durante questi incontri sono state definite modalità e tempistiche degli interventi provvisori, conclusi oggi. Nel corso delle ultime settimane sono rimasti operativi i sistemi di pompaggio e autospurgo, mentre sono state realizzate le opere provvisionali condivise con gli enti competenti e portati avanti gli interventi necessari al ritorno alla piena funzionalità della rete.

Un passaggio del comunicato è dedicato anche al lavoro del personale. Tecnici e operatori, sottolinea l'azienda, hanno lavorato per settimane «in condizioni particolarmente gravose, affrontando anche temperature proibitive», riuscendo a realizzare nel più breve tempo possibile il by-pass del tratto danneggiato. Rivieracqua interviene infine sulle polemiche emerse nelle scorse settimane, respingendo le ricostruzioni che attribuirebbero alla società ritardi nella gestione dell'emergenza. «Non trovano riscontro nella documentazione disponibile le ricostruzioni che attribuiscono alla società ritardi nell'esecuzione degli interventi o una risposta tardiva all'emergenza. I fatti documentati confermano, al contrario, la piena tempestività e l'efficacia dell'azione messa in campo», si legge nella nota.

Conclusa la fase emergenziale, la società annuncia ora che procederà con le valutazioni necessarie per accertare le cause del danneggiamento, individuare eventuali responsabilità e richiedere il ristoro dei costi sostenuti e dei danni subiti.