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Cronaca | 30 giugno 2026, 10:36

Galleria del Tenda chiusa per un incidente tecnico: salta la fascia di apertura mattutina

Al momento non è stata fornita alcuna spiegazione sul guasto. Decine di automobilisti arrabbiati. Risolto il problema, sono stati fatti passare

Galleria del Tenda chiusa per un incidente tecnico: salta la fascia di apertura mattutina

Decine di auto incolonnate e automobilisti infuriati al Tenda, da entrambi i lati, per passare il tunnel, oggi 30 giugno, nella fascia oraria di apertura tra le 6 e le 8. Diverse le segnalazioni che ci sono giunte.

Per un problema tecnico agli impianti, dovuti a sbalzi di tensione, la galleria è stata infatti chiusa. Chi è rimasto in coda, informano, è stato fatto passare non appena le condizioni lo hanno consentito, smaltendo tutte le code sia sul lato italiano che su quello francese.

Nessuna comunicazione, al momento, da parte di Anas. 

La galleria, salvo ulteriori imprevisti, sarà transitabile nella fascia oraria 18-21, come ogni giorno infrasettimanale. 

Barbara Simonelli

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