Ventimiglia, approvazione del Dup: Panetta presenta una pregiudiziale

Il consiglio comunale di Ventimiglia, nella seduta odierna, conferma, con tre voti astenuti, aliquote e detrazioni di imposta municipale propria (Imu), l'aliquota addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2025 e, dopo un'accesa discussione, approva, con quattro voti contrati, il documento unico di programmazione (Dup) per il periodo 2025-2027.

Il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta presenta, infatti, una pregiudiziale sulla pratica relativa al Dup che però viene respinta dalla maggioranza. "Ho una pregiudiziale da sottoporre che chiedo venga poi allegata al verbale" - dice il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "E' una pregiudiziale sulla pratica relativa al Dup. Il documento unico di programmazione a carattere generale costituisce guida strategica e operativa dell'ente, così come richiamato anche nella delibera, e costituisce atto presupposto e indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione, che è la pratica successiva. Il Dup deve essere presentato, secondo il testo unico, entro il 31 luglio di ogni anno. Il nostro regolamento di contabilità armonizzato, all'articolo nove, richiama la data del 31 di luglio precisando che la Giunta predispone entro tale termine lo schema di Dup che andrà presentato al consiglio entro il medesimo termine del 31 luglio. Il consiglio lo esamina e ne effettua la conseguente deliberazione entro il termine del 5 ottobre. L'articolo dieci del nostro regolamento prosegue prevedendo che entro il 5 novembre la Giunta approvi lo schema di bilancio nonché l'eventuale nota di aggiornamento del Dup. Da un punto di vista prettamente politico il ritardo portato da questa amministrazione è sintomatico di una carenza, da parte dell'Amministrazione, di una programmazione; da un punto di vista, invece, amministrativo è una gravissima irregolarità che ha come conseguenza l'annullamento del procedimento di approvazione di tutto il bilancio, e di tutti gli atti che dovrà essere rinnovato. Ho notato che due assessori hanno evidenziato nelle delibere di Giunta che hanno approvato la tardività per alcune problematiche salvo poi deliberare all'unanimità. Chiedo, perciò, a tutto il consiglio di valutare e prendere tempo visto che la Giunta si è completamente dimenticata il Dup, non lo ha portato in consiglio e così non è stato esaminato, la Giunta ha presentato il Dup vero e proprio solo il 6 dicembre, estremamente in ritardo e senza ascoltare il consiglio, dimenticandosi di seguire tutto l'iter. La maggioranza ha avuto la possibilità di fornire indirizzi sul Dup e dire la sua sulla programmazione? No, non è stato possibile. E' stato presentato in fretta e furia un pacchetto pronto in ritardo e senza confronto. C'è un ulteriore ritardo: tutti i documenti devono essere depositati per i consiglieri almeno venti giorni prima del consiglio via email. Anche in questo caso i termini non sono stati rispettati. L'omissione e il mancato rispetto delle regole e determine ha comportato che è stato seriamente compromesso l'esercizio effettivo della funzione del consiglio comunale quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo. Nel consiglio deve quindi essere garantita la possibilità di avere una specifica occasione di confronto e di discussione proprio per elaborare compiutamente un documento di indirizzo e di direzione. Ciò non può essere fatto nella presente seduta consigliare perché non ci sono più i termini non essendo stati rispettati in precedenza. La Giunta con una delibera illegittima ha presentato una stesura di Dup senza attendere e, ancor prima, sollecitare il consiglio comunale nel senso di acquisire eventuali indirizzi e direttive. L'eventuale approvazione dell'odierna delibera sarà conseguentemente illegittima. Le regole ci sono e devono essere rispettate. Viene violato il diritto dei consiglieri, di maggioranza e minoranza, di concorrere a formare il Dup. I cittadini non possono subire le conseguenze dell'incapacità di questa amministrazione. Amministrare una città significa conoscere tutte le pratiche che passano in consiglio e il diritto amministrativo".

"Tengo a precisare che i termini di approvazione sia del Dup che del bilancio non sono perentori ma ordinatori, in ogni caso, per quanto riguarda l’approvazione del bilancio, ricordo che è entrato in vigore di recente un decreto ministeriale che ha rinnovato la disciplina di approvazione sia del bilancio che del Dup" - replica il segretario generale Monica Veziano - "La ratio voluta dal legislatore è quella di dare una tempistica acceleratoria al consiglio comunale, in modo particolare alla Giunta, per far sì che si arrivi all'approvazione di Dup e bilancio entro il 31 dicembre. La nota di aggiornamento al Dup ha carattere eventuale e non obbligatorio. Il Dup consta di due parti: una parte strategica e una parte operativa. La parte più significativa del Dup è la parte operativa che viene elaborata a fronte dell'adozione di tutta una serie di strumenti di programmazione da parte dell'ente, per cui mentre nella parte strategica che va a combaciare con i cinque anni del mandato amministrativo, la parte operativa, invece, rispecchia il triennio del bilancio e contiene la prospettazione del triennale dei lavori pubblici, il budget della politica assunzionale dell'ente, il piano delle valorizzazioni immobiliari. Nel Dup sono contenuti tutti i dati contabili che nascono dagli schemi di bilancio. A luglio avremo potuto approvare un primo Dup, che però era molto sterile, perché andava a fotografare gli obiettivi strategici dell'Amministrazione per poi rinviare alla nota di aggiornamento al Dup il recepimento degli strumenti di programmazione e in modo particolare i dati contabili del bilancio. Quest'anno non è stato fatto perché si è pensato di arrivare a un documento unico di programmazione".

"Questa cosa mi sembra pericolosa" - commenta il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "La minoranza non ha potuto svolgere il suo ruolo, ad alcuni è arrivata tutta la documentazione venti giorni prima ad altri no. Si possono presentare emendamenti sette giorni prima della seduta ma purtroppo la commissione sul tema è saltata a causa della mancanza del numero legale da parte della maggioranza. Dire che la colpa è della minoranza è un atto falso e tendenzioso. Invito il sindaco a chiedere scusa alla minoranza. Il 23 dicembre viene convocata in fretta e furia la seconda commissione ma non c'è più tempo per fare gli emendamenti, allora proviamo con le mozioni ma ci viene detto che bisogna aspettare il 15 gennaio. Ci impedite di sapere le informazioni nei modi che prevede la norma. C'è ancora tanto da lavorare. Vorrei sapere cosa ne pensano gli assessori e i consiglieri di maggioranza sul Dup?".

"Portare avanti un discorso sul bilancio già fallato dalle procedure precedenti, può inficiare l'operato di tutta l'Amministrazione" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Non partecipare a una commissione propedeutica all'approvazione del bilancio e non essere presente alla maggioranza è un atto grave e non è mai successo. Era stato dato, l'anno scorso ai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza, un lungo e nutrito elenco di interventi che l'amministrazione comunale aveva intenzione di fare nel 2024, io ho annotato ciò che è effettivamente è stato fatto e ciò che non siete riusciti a fare. Oggi c'è un nuovo elenco ma molti interventi non ci sono più e non sono stati fatti nel frattempo. Il bilancio o si approva o si va a casa. Considerato quello che è successo quest'anno che non è stato fatto quasi nulla di quello promesso l'anno scorso, io voterò contrario".

"Mi assumo la responsabilità di aver convocato una commissione prima di Natale, ho fatto la verifica dei presenti, mi avevano detto che c'erano delle problematiche, evidentemente ho fatto un conteggio errato e mi sono sbagliato" - dichiara il consigliere comunale Franco Ventrella - "Non c'è stata nessuna mancanza che abbia un risvolto politico. Ho fatto delle valutazioni errate e me ne assumo le responsabilità. La commissione è stata riconvocata lunedì ed è andata a segno. Non c'è stato nessun abbandono perché qualcuno prevedeva o pretendeva qualcosa che non ha ottenuto. Quali sono le ricadute delle pregiudiziali?".

"Volevo precisare che anche la commissione del 23 dicembre, a parere della sottoscritta, non aveva il numero legale per almeno venti minuti" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "I termini previsti per lo schema e la nota di aggiornamento del Dup sono diversi. Vogliamo vedere la vostra programmazione".

"Il documento unico di programmazione che sottoponiamo oggi all'approvazione del consiglio comunale è presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione ed esplicita nella sua prima sezione quella strategica: indirizzi dell'amministrazione per l'intero periodo di mandato così contenuti nel programma elettorale che ci ha portato ad amministrare questa città orientando, di conseguenza, la programmazione e la gestione degli anni 2025-2027, triennio di riferimento del bilancio pluriennale" - illustra l'assessore Adriano Catalano - "Sicurezza, rilancio turistico, commerciale ed economico sono alcuni tra gli obiettivi tra i quali sono orientate le nostre scelte che intendiamo proseguire compatibilmente con le disponibilità economico-finanziarie del bilancio comunale. Il Dup si articola anche di una seconda sezione, quella operativa, che si riferisce alla gestione amministrativa e contabile. Nella sezione operativa sono elencati gli obiettivi attesi per ogni singola missione di spesa dell'amministrazione comunale. Al centro della nostra programmazione, al settore patrimonio, ci sono soprattutto le scuole, le spiagge, gli impianti sportivi, le infrastrutture commerciali, le strutture e i siti di interesse culturale, l'inclusione sociale dei cittadini anziani, il contenimento delle zone degradate, il potenziamento degli impianti e del riciclo dei rifiuti, la smart city e il rifacimento della passerella. Un programma impegnativo ma necessario".

"Condividiamo appieno le parole dell'assessore Catalano. E' importante avere una visione" - commenta il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Non ho paura a votare questo documento di programmazione, nel mio piccolo mi auguro che nelle linee programmatiche venga presa in considerazione anche la pet friendly. Il mio voto sarà favorevole".

"Non è vero che in questo periodo non è stato fatto niente" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Rosa Papalia - "Noi ci incontriamo, ci consultiamo e discutiamo. Non è vero che non conosciamo quello che è all'interno del Dup. Alcune cose purtroppo non si sono potute fare a causa di ritardi però con il nuovo anno partiranno nuovi asfalti che erano già previsti per quest'anno. Siamo pronti a rielaborare tante cose e a metterle in pratica. Il gruppo Lega è favorevole".

"Onestamente non so quanti di noi conoscono bene il diritto amministrativo ma sappiamo di aver avuto il diritto di amministrare" - afferma il consigliere comunale di maggioranza Enzo Di Marco - "Fratelli d'Italia è favorevole".