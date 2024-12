Ventimiglia, bilancio di previsione 2025-2027: la minoranza abbandona l'aula

Approvato in consiglio comunale a Ventimiglia, con un voto contrario, il bilancio di previsione 2025-2027.

"Ho ricevuto otto emendamenti che sono pervenuti in tempo utile" - fa sapere il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari - "Sono state trasmesse le risposte e i pareri della segretarie e dei revisori dei conti. Su otto, sette sono stati respinti mentre uno solo mi sento di portarlo in discussione. Si tratta dell'emendamento numero 2".

"Alla luce di quello che è emerso nella discussione della pregiudiziale noi riteniamo di ritirare gli emendamenti perché non riteniamo di partecipare alla discussione nel merito del bilancio" - dice il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Confidiamo in una successiva discussione delle mozioni, visto che gli emendamenti sono comunque contenuti nelle nostre mozioni".

Prima dell'inizio della discussione sul bilancio di previsione il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino chiede "qualche minuto per confrontarci". Il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, perciò, sospende il consiglio comunale su richiesta della minoranza per dieci minuti.

Dopo la ripresa della seduta interviene il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci che, a none del suo gruppo e del consigliere Tiziana Panetta, afferma: "Noi riteniamo di non partecipare alla votazione di questa pratica per quelli che sono i vizi che inficiano la pratica stessa della cui correttezza dubitiamo fortemente. Chiediamo ancora eventualmente di sospendere la pratica o di ritirarla, in caso contrario non partecipiamo".

La maggioranza porta avanti la discussione e così due consiglieri di minoranza (Nesci e Leuzzi) abbandonano l'aula. "Invito tutti alla calma. Mi appello al senso di responsabilità" - interviene il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "Ringrazio la consigliera Panetta perché ha reso noto a tutti un refuso nel Dup ma la discrepanza segnalata è frutto di un errore di trascrizione a lato della compilazione del documento. Un errore che, dopo un confronto con gli uffici, sembrerebbe modificabile in novanta giorni. Il bilancio di previsione ha ricevuto un parere favorevole anche da parte degli uffici e soprattutto dei revisori dei conti nei quali noi confidiamo e diamo fiducia e continueremo a darla. Chiedo un atto di responsabilità perché, comunque, anche solo stare in aula è una cosa molto importante".

"L'atto di responsabilità non è rimanere in aula per portare avanti una pratica che, per i motivi che ho già illustrato, ritengo che non sia corretta. Ribadisco che i revisori dei conti hanno dato parere favorevole perché ai revisori dei conti sono stati inviati dei documenti che non sono quelli che oggi andiamo ad approvare con il bilancio" - sottolinea il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "La nostra responsabilità è proprio quella di uscire perché non è possibile partecipare a una votazione considerato che la pregiudiziale, che vi metteva nella condizione di salvare la possibilità di andare ad approvare un bilancio corretto con tutte le cautele del caso che non pregiudicava assolutamente nulla perché i termini potevano essere rispettati nei venti giorni andando a rivedere tutti i documenti, è stata votata in maniera contraria. Era un atto per dire attenzione, fermatevi un attimo e verificate quello che vi ho esposto e andiamo a votare un bilancio che sia formalmente corretto. Non è stato così e allora non posso partecipare alla votazione".

Anche il consigliere di minoranza Tiziana Panetta esce dall'aula. "Rimane sempre la preoccupazione che si va a discutere di un bilancio con delle discrepanze" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Gli uffici preposti hanno dato delle spiegazioni ma ritengo che per il senso di responsabilità rimarrò presente e ascolterò la presentazione dell'assessore Catalano e ascolterò il dibattito. I miei colleghi di minoranza hanno deciso di abbandonare l'aula ma non entrerò nel merito".

"Ci sottoponete un bilancio che non è quello dei revisori dei conti, mi sembrano assurde queste parole della Panetta" - dichiara il consigliere comunale di maggioranza Giovanni Ascheri - "Vorrei che questo punto venga chiarito".

"Le interlocuzioni, in sede di elaborazione del bilancio di previsione, tra gli uffici e il collegio dei revisori è un iter in crescendo" - specifica il segretario generale Monica Veziano - "Non è una volta approvato il pacchetto che si trasmette tutto quanto. Gli schemi di bilancio e tutta la documentazione finalizzata alla resa del parere da parte del collegio dei revisori è quella che nasce dall'approvazione della Giunta. Non abbiamo mandato ai revisori dei documenti diversi rispetto ai documenti approvati dalla Giunta. Una volta approvati gli schemi di bilancio e tutti gli allegati da parte della Giunta comunale continua l'interlocuzione tra l'ufficio ragioneria e il collegio dei revisori nella stesura del parere. Così è stato approvato dalla Giunta lo schema di Dup. Quello che è stato approvato dalla Giunta è stato trasmesso ai revisori".

"Il bilancio di previsione è frutto del lavoro degli uffici finanziari e idealmente il risultato della collaborazione di tutti i responsabili dei singoli servizi sotto la supervisione del segretario comunale" - illustra l'assessore Adriano Catalano - "Procede a sviluppare gli interventi, i progetti e le iniziative finalizzate a dare attuazione e a quelle che sono le progettualità generali contenute nelle nostre linee programmatiche. Il bilancio di previsione è, dunque, espressione e sintesi numerica della programmazione dell'ente. Il suo scopo è quello di perseguire gli obiettivi del programma elettorale oltre che rispondere alle necessità della collettività. Nel suo complesso è uno strumento tecnico che esprime il fabbisogno finanziario e il suo corrispondente finanziamento di un dato periodo di tempo, annuale o triennale. Il bilancio di previsione 2025-2027 del comune di Ventimiglia, che andiamo a proporre, rispetta dunque, in primo luogo, tutti gli equilibri prescritti dalla legge, i principi contabili e le prescrizioni professionali del collegio dei revisori. Tutti i progetti contenuti nel piano triennale delle opere pubbliche, contenute nel documento unico di programmazione, hanno una precisa copertura economica. Abbiamo notato, al netto della incongruenza evidenziata".

"Una nota metodologica assolutamente necessaria alla comprensione dei numeri che compongono il bilancio di previsione, costituita dalla differenza che a priori è doveroso osservare tra valori assestati e valori a previsione. I valori di bilancio assestato sono il risultato di determinati accadimenti significativi che nel corso del tempo mutano le quantità presenti a bilancio in aumento e in diminuzione. Nel corso dell'esercizio 2024 sono state, pertanto, approvate, grazie al lavoro degli uffici finanziari, venti variazioni di bilancio di previsione nel corso dell'esercizio 2024-2026. Tali valori assestati di bilancio non possono essere, tuttavia, la base per i valori della previsione di bilancio 2025-2027, questo perché le fonti di finanziamento comunale si distinguono in certe, incerti, ricorrenti, non ricorrenti, definite e da definire annualmente" - mette in risalto Catalano - "Per rispettare i principi della prudenza e della veridicità in fase della previsione possono essere registrate a bilancio esclusivamente le entrate certe, ricorrenti e definite. Una frazione del totale delle entrate assestate finanzia corrispondenti spese che vanno accrescendosi nel corso dell'anno all'accrescessi degli accertamenti di nuove entrate inizialmente non certe, non ricorrenti e non definite e quindi non inserite nel bilancio di previsione. Il paragone naturale corretto che può essere fatto, dunque, deve comprendere bilanci esclusivamente di previsione riferibili ad ambiti temporali diversi. Valori di previsione e valori assestati sono grandezze inconciliabili il cui raffronto è tecnicamente inesistente. L'entrata prevista in previsione 2024-2026 furono 64.184.050 euro mentre quelle assestate sono 76.787.467,08 euro. Le differenze tra entrate, spesa e previsione sono originate dal fondo pluriennale vincolato mentre le differenze tra entrate e spese assestate sono originate dal fondo pluriennale vincolato, dall'eventuale utilizzo di risorse accantonate o vincolate nel computo di gestione dell'esercizio precedente. Le risorse dell'ente di fatto sono rappresentate da diverse entrate: il totale generale delle entrate previste nel 2025 è di 68.663.645 euro, distribuite in entrate correnti di natura tributaria, contributive e perequativa di 21.443.280 euro; entrata da trasferimenti correnti 3.109.895 euro; entrate extratributarie di 8.272mila euro come per esempio sanzioni, multe, mense e servizi erogati dal comune; entrate in conto capitale 23.153.500 euro di oneri di urbanizzazione e permessi di costruire; accensioni ai prestiti 8 milioni e 84 euro; entrate per conto terzi per 4 milioni e 6 euro. Il totale delle entrate previste nel bilancio 2025 è pari a 21.443.280 euro e comprende il gettito Imu di 9.859.000 euro, recupero evasioni Imu 650mila euro, l'Irpef 1.683.000 euro; imposte di soggiorno 145mila euro e Tari 7 milioni e 7 euro. Sono state confermate le aliquote in vigore. Pertanto, la pressione fiscale, rispetto ad altri enti, non risulta aumentata. Le previsioni di entrate da oneri di urbanizzazione relative a sanzioni o conferimenti di privati a titolo di entrate in conto capitale è pari a 1 milione e 113mila euro. La quota sarà destinata principalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie all'urbanizzazione di aree da destinare a uso pubblico con la prevenzione a rischio idrogeologico e sismico. Sono attesi ricavi di 4 milioni di euro derivati principalmente dall'utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza che garantiranno nelle previsioni del progetto standard di sicurezza stradale superiore nel medio periodo. Da tale somma è stata calcolata la quota di spesa per il project financing in corso pari al 60 per cento dello stesso. Le entrate previste ammontano a 3.109.895 euro. Nelle previsioni di spesa di bilancio una cifra importante è stata imprevista per la politica delle assunzioni. I finanziamenti previsti per il turismo passano da 439.642 euro a 529.642 euro. I finanziamenti per i diritti sociali e famiglia passano da 4.526.655 euro a 4.638.104 euro di previsione 2025. Gli stanziamenti previsti per l'ordine pubblica e sicurezza passano da un milione e mezzo di euro a 3.959mila di previsione 2025".

"Spero che qualcuno della maggioranza dicesse che 'siamo favorevoli' a votare" - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Considerata l'incongruità numerica della pratica di bilancio, fatto, a mio parere, molto grave. Prendo atto con soddisfazione che finalmente il costo della passerella è stato preventivato. Il mio voto sarà contrario".

"Dalle carte vedo una situazione sana che delinea l'abilità di questa amministrazione nella gestione delle risorse e nella molteplice partecipazione dei bandi sia nazionali che europei per incrementare le risorse del bilancio comunale per la gestione del territorio" - commenta il consigliere comunale di maggioranza Gabriele Amarella - "E' anche possibile dati i buoni rapporti e il dialogo. In questo anno e mezzo l'amministrazione ha allacciato con gli altri enti sia a livello provinciale che regionale e nazionale. Tutto questo renderà possibile un vero cambiamento, seppur graduale, per la nostra città e riportare Ventimiglia ai fasti di un tempo. Per quanto riguarda il gruppo di Forza Italia il voto sarà favorevole".

"Nonostante questa discrepanza per il gruppo della Lega non va a inficiare il lavoro del bilancio" - aggiunge il consigliere comunale di maggioranza Rosa Papalia - "Noi siamo favorevoli all'approvazione".

"La spiegazione del segretario e dei dirigenti ci tranquillizza nonostante l'errore di trascrizione" - sottolinea il consigliere comunale di maggioranza Matteo Ambesi - "Il voto per il bilancio sarà favorevole".