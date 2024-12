Ventimiglia approva la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Approvata in consiglio comunale a Ventimiglia, nonostante due voti contrari e due voti astenuti, la ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

"Questa proposta di deliberativa nasce da una previsione normativa che è l'articolo 30 del decreto legislativo del 23 dicembre del 2022, numero 201, che prevede annualmente, con decorrenza dal 2023, subito dopo l'approvazione della ricognizione delle ordinarie delle società partecipate dell'ente anche una ricognizione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica sia a rete che non" - illustra il segretario generale Monica Veziano - "In base a un decreto del ministero delle imprese del Made in Italy del 31 agosto del 2023 sono stati, pertanto, evidenziati quelli che sono i servizi pubblici locali di rilevanza economica di competenza del comune di Ventimiglia negli impianti sportivi, nei parcheggi, nei servizi cimiteriali, nelle luci votive e nel trasporto scolastico oltre che all'igiene urbana per quanto riguarda, invece, il servizio pubblico locale a rete. Sono state, pertanto, redatte sulla scorta di quello che è uno modello redatto da Anac le relazioni dei vari uffici che vengono a costituire un allegato alla presente proposta deliberativa".

"La pratica è molto semplice" - commenta il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "E' un atto dovuto che in pratica elenca tutto quello che sono gli interventi a cui l'amministrazione si fa aiutare per gestire alcune proprietà. In città ci sono undici cimiteri tra quello centrale e quelli frazionali e vedo dalle carte che nel riepilogo degli incassi e delle spese del servizio cimiteriale c'è un avanzo di amministrazione importante, almeno di 140mila euro. C'è un incasso di 272.386,41 euro mentre come spese abbiamo un accordo con chi ha vinto la gara di appalto, che ci costa poco meno di 140mila euro. C'è perciò un disavanzo di 140mila euro. Bisogna incrementare l'impegno per la salvaguardia, la messa in sicurezza, la pulizia e l'ordine investendo questi 140mila euro".

"Per quanto riguarda i cimiteri sono già stati fatti dei lavori" - afferma l'assessore Domenico Calimera - "All'interno del cimitero sono stati spesi quasi 70mila euro per il ripristino di alcune facciate, per fare i lavori di impermeabilizzazione, per fare il convogliamento delle acque piovane e per aggiustare l'ascensore. A breve saranno sostituite delle attrezzature interne: 31 scale che erano marce".