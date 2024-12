Passerella a Ventimiglia, Di Muro: "Previsto lotto uno sul progetto, partiamo subito con la demolizione" (Foto)

"Abbiamo previsto un lotto uno sul progetto della passerella che prevede la demolizione di quello che rimane" - annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro nel corso della seduta odierna del consiglio comunale.

"Oggi abbiamo approvato una delibera di Giunta che credo abbia emozionato tutti" - fa sapere il primo cittadino - "L'idea che ho portato avanti negli ultimi mesi, coadiuvato dagli uffici, che ringrazio, è di spacchettare il progetto di realizzazione della passerella pedonale in più lotti funzionali. L'idea è di partire subito con la demolizione di quel troncone lasciato lì da troppo tempo. Le risorse al bilancio già c'erano e ci sono".

"Andiamo finalmente ad attingere al fondo creato grazie alla donazione del principe Alberto di Monaco, che ringraziamo nuovamente, cosicché gli uffici possano per un quadro economico di 198mila euro e lavori a base d'asta di circa 140mila euro, iniziare con la procedura di evidenza pubblica che vedrà nei primi mesi dell'anno prossimo la demolizione della passerella" - specifica Di Muro - "E' un'idea di lavorare in parallelo su più fronti: si va a demolire la passerella con risorse proprie; nel frattempo si va verso il progetto esecutivo; si cercano i finanziamenti sovracomunali; si fanno le indagini tecniche e così parallelamente andiamo ad accelerare quello che è l'iter che ha avuto impulso a seguito di una conferenza dei servizi positiva che ha recepito tanti pareri, che vertevano anche su come organizzare la demolizione e il cantiere della demolizione e come trasferire i materiali di risulta della demolizione. Abbiamo avuto la possibilità di avere tutte le autorizzazioni del caso".

"La mia idea è stata quella di diversificare le procedure cosicché, in attesa di fare una gara aperta di entità e di carattere europeo, possiamo con una procedura e massima trasparenza iniziare da subito con la demolizione della passerella" - dice Di Muro - "Credo sia anche un bel segnale per tanti ventimigliesi che oggi ci scrivono continuamente quando iniziamo con la passerella: ora ci siamo con la demolizione e ricostruzione della passerella tanto amata dai ventimigliesi".