Ventimiglia approva il bilancio di previsione 2025-2027, Scullino: "Gravi errori e mancanza di serietà da parte dell’amministrazione"

"Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Ventimiglia ho assistito con grande preoccupazione all’approvazione di un bilancio di previsione 2025-2027 che, a mio avviso, presenta gravi errori, incongruenze e mancanze inaccettabili. Nonostante le evidenti criticità segnalate, la maggioranza ha scelto di procedere senza ascoltare le osservazioni e le pregiudiziali che avrebbero potuto garantire una correzione necessaria e opportuna" - dice l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino commentando l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027.

"Per senso di responsabilità e rispetto del ruolo istituzionale ho deciso di rimanere in aula per ascoltare la discussione fino in fondo e per cercare di comprendere le motivazioni di una gestione che ritengo profondamente inadeguata. Tuttavia, non posso che esprimere un giudizio negativo su quanto accaduto" - sottolinea Scullino - "La pratica è stata presentata in modo approssimativo, con discrepanze contabili evidenti e documenti che, a mio parere, non rispettano pienamente le normative e i principi di trasparenza".

"Il bilancio è la base di tutta l’attività amministrativa e presentarlo con tali carenze dimostra un metodo di lavoro superficiale che rischia di compromettere la credibilità dell’ente. Non si può affrontare un tema così cruciale senza la dovuta attenzione, né ignorare le legittime richieste di approfondimento e verifica" - mette in risalto Scullino - "Il mio voto contrario è stato un atto di responsabilità e di tutela per i cittadini di Ventimiglia. Continuerò a vigilare affinché le scelte dell’amministrazione siano sempre nell’interesse della comunità e rispettino le regole e la trasparenza che sono alla base di una buona gestione pubblica".