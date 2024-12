Ventimiglia, pregiudiziale respinta dalla maggioranza. Panetta: "I documenti non quadrano, non mi fermo qui"

Dopo quasi un'ora di sospensione riprende la seduta odierna del consiglio comunale a Ventimiglia in seguito alla pregiudiziale del consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta.

Un lungo confronto che ha comunque portato la maggioranza vota contro la pregiudiziale di Panetta. "Ci scusiamo per l'attesa ma abbiamo verificato i documenti contabili e il bilancio per capire la differenza" - spiega il generale Monica Veziano alla ripresa della seduta - "Nel triennale dei lavori pubblici è effettivamente presente come dato 33 milioni 577mila e 960 euro relativo all'annualità 2025, dato che è stato riportato nel Dup. Nello schema di bilancio, invece, la cifra che è prevista come interventi conto capitale è 31 milioni 998mila 701,99 euro. Questa differenza è riconducibile al fatto che nel triennale dei lavori pubblici e nel Dup, che è stato approvato e ha recepito il triennale lavori pubblici, sono stati inseriti interventi anche di importo minore ai 150mila euro quando, invece, dei soli interventi di importo superiore ai 150mila euro. Ed era previsto ancora un progetto relativo alla demolizione e ricostruzione della nuova passerella di importo superiore rispetto a quello che l'amministrazione andrà a realizzare. Si passava da oltre 7 milioni di euro a oltre 5 milioni di euro. In effetti, c'è questa differenza. Il bilancio di previsione e il parere del collegio dei revisori è stato dato su un documento contabile corretto. C'è poi la possibilità, a questo punto, da parte della Giunta comunale, di andare a modificare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del bilancio. E' possibile procedere con l'aggiornamento triennale dei lavori pubblici. Per cui il bilancio di previsione è in equilibrio e non in disequilibrio che prevede degli interventi in conto capitale in realtà in importo inferiore rispetto al Dup. E’ facoltà dell’amministrazione andare a modificare il piano triennale delle opere pubbliche entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio".

"Effettivamente il pano triennale delle opere pubbliche quando è stato redatto prevedeva l'importo della passerella intorno ai sette milioni di euro. Questo dato ha comportato sostanzialmente quello che è l'importo complessivo sull'annualità 2025 di 33 milioni che non è corretto" - aggiunge il dirigente Stefano Sciandra - "Per quanto riguarda, invece, il documento successivo di bilancio dove c'è questa discrasia di un milione e mezzo di euro è dovuto alla differenza tra quello che era l'importo precedente di 7 milioni indicato anche dalla passata amministrazione e quello attuale che è nettamente inferiore di circa un milione e mezzo. All'interno del 2024-2025-2026-2027 ci sono anche interventi che hanno un tenore inferiore rispetto a quello che è il limite imposto dalla normativa di legge, ovvero devono essere indicati quelli superiori a un milione e mezzo. Siamo sicuramente a favore della sicurezza dal punto di vista del bilancio e non in disavanzo".

"La proposta della Panetta ci ha permesso di approfondire ma non può spaventare l'opinione pubblica dicendo che andiamo a creare dei danni" - interviene il sindaco Flavio Di Muro - "Ci sono stati i pareri dei tecnici che dicono che è vero che non è coerente questo provvedimento con quello precedentemente votato ma questa non coerenza non comporta i problemi paventati dal consigliere Panetta. Ci ritroviamo a votare un piano triennale dei lavori pubblici, che prevede una passerella che costa meno, non sono coerenti i due provvedimenti ma non sono illegittimi. Come prevede la norma abbiamo novanta giorni di tempo per, in Giunta, rivedere il piano dei lavori pubblici, tenendo in considerazione che questa discrasia di un milione e mezzo di euro è a favore dell’ente, visto che nel Bilancio si prevedono 31 milioni di euro circa, quindi meno. Ringraziamo per la segnalazione ma non spaventiamo il consiglio comunale e i cittadini che questa non coerenza comporta un dissesto dell’ente".

"Vorrei che il dirigente mi indicasse quali sono i lavori che comportano questa differenza" - chiede il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta.

"Nel piano triennale dei lavori pubblici vengono indicati: la demolizione e ricostruzione della passerella Squarciafichi sul fiume Roya per l'adeguamento idraulico sugli argini" - replica il dirigente Stefano Sciandra - "Sono presenti ulteriori interventi che sono stati indicati nel piano triennale delle opere pubbliche che non sarebbero dovuti essere inseriti: 130mila euro per l'efficientamento energetico del Forte dell'Annunziata; 70mila euro per la manutenzione straordinaria della rotonda di Latte e 128mila euro per la manutenzione straordinaria due, quindi, siamo ampiamente al di sotto del limite indicato".

"Noi stiamo parlando di documenti pubblici e non quadrano – dichiara il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta – Qualcuno potrebbe dire che sono falsi e questo verrà eventualmente accertato. Quello che vorrei capire è: il segretario dice che la Giunta potrebbe andare a rivedere i lavori pubblici, peccato che avete approvato un Dup per oltre 33 milioni di euro. I revisori non hanno sbagliato ma molto probabilmente hanno esaminato documenti diversi, che cosa avete dato ai revisori? Cosa è successo tra il 6 e il 13 dicembre? e tra il 13 e il 17? Assumetevi la responsabilità perché io non mi fermo qua".

"Le sue parole sono forti, inappropriate e gravi" - dice il sindaco Flavio Di Muro rivolgendosi al consigliere Panetta - "Ha accusato me, la giunta, chi voterà questa pratica ma soprattutto gli uffici di aver commesso il falso. La invito ad andare in Procura a fare un esposto per verificare se abbiamo trasmesso dei documenti falsi ai revisori dei conti. Lei ha asserito questo. Non so a chi fa riferimento quando dice che oltre agli uffici e ai consulenti esterni che già abbiamo per redigere il bilancio io debbo fare affidamento. Ho fatto affidamento, insieme all'assessore, ai dirigenti che hanno sottoscritto questo, ai consulenti esterni, già previsti, e ai revisori dei conti. Forse non ho fatto affidamento a una proposta che mi è giunta qualche giorno fa sulla mia scrivania: il dottor Prestileo si è proposto di lavorare, a titolo gratuito, con l'Amministrazione per la redazione di questo bilancio, a cui non abbiamo dato risposta. Evidentemente faceva riferimento a questo tipo di incarico che questa amministrazione non ha ritenuto necessario dare".

"Il sindaco mi mette in bocca parole che non ho detto" - risponde il consigliere comunale di minoranza Tiziana Panetta - "Io ho detto che i documenti, che sono pubblici, non quadrano. Io non mi fermo qui. Farò nelle sedi opportune le azioni necessarie. Sul discorso del dottor Prestileo non ne sono a conoscenza".