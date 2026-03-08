Alex Liddi, il primo sanremese in MLB: esce il libro che racconta l’ascesa dell’italiano nel baseball mondiale

È arrivato in libreria Alex Liddi. Storia del primo italiano in Major League Baseball, il volume che ripercorre la carriera e la vita di Alex Liddi, primo italiano – e primo giocatore di Sanremo – a debuttare nella Major League Baseball. Il libro, scritto dallo stesso Liddi insieme a Paquito Catanzaro e pubblicato da DFG Lab, non è una semplice autobiografia sportiva, ma un vero romanzo di formazione.

«Wanna be americano. L’eroe dei due mondi»: così viene raccontato il percorso di un ragazzo partito dalla Riviera ligure che ha saputo imporsi sul palcoscenico più competitivo del baseball mondiale. Senza scomodare Giuseppe Garibaldi, il parallelismo è chiaro: Liddi è diventato un simbolo capace di unire Italia, Stati Uniti e Sudamerica attraverso lo sport. Dopo l’esordio storico in MLB, la carriera di Liddi si è sviluppata tra più continenti: dal Giappone alla Cina, fino al Messico, dove ha conquistato la Serie del Caribe con i Venados de Mazatlán, primo italiano a riuscirci. Un viaggio che il libro racconta attraverso fotografie, memorabilia e ricordi personali.

A 36 anni l’annuncio del ritiro dall’attività agonistica ha chiuso il cerchio di una carriera unica, trasformando quell’archivio di emozioni in una testimonianza destinata a diventare riferimento per gli appassionati. Il volume – 144 pagine in formato brossura – è acquistabile anche con Carta del Docente, Carta Cultura Giovani e Carta del Merito, confermandosi non solo come racconto sportivo, ma come esempio di eccellenza italiana capace di arrivare fino al diamante più famoso del mondo.