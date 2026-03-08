 / Attualità

Santo Stefano, approvato il progetto esecutivo per la messa in sicurezza del Rio Torre: intervento da un milione di euro

Via libera della Giunta ai lavori del secondo lotto in via Ponte Romano per ridurre il rischio idrogeologico nel centro abitato

L'amministrazione comunale del Comune di Santo Stefano al Mare ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Torre, relativi al secondo lotto – Via Ponte Romano, con un investimento complessivo di 1.000.000 di euro. L'intervento prevede la messa in sicurezza dell’arginatura e la tombinatura del Rio Torre, oltre alle opere sui principali impluvi che alimentano il corso d’acqua, con l’obiettivo di tutelare la pubblica incolumità e ridurre in modo strutturale il rischio idraulico nel centro abitato.

Il progetto, redatto dall’ingegner Tiziano De Silvestri, è finanziato con risorse statali destinate alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e non richiede varianti urbanistiche, risultando pienamente conforme agli strumenti di pianificazione vigenti. L'amministrazione ha inoltre ribadito che l’opera riveste carattere strategico e di interesse pubblico, configurandosi come intervento di difesa del suolo e protezione civile. L’approvazione del progetto esecutivo conferma la dichiarazione di pubblica utilità, consentendo l’avvio delle procedure necessarie, comprese quelle espropriative, nei tempi previsti dalla normativa.

I lavori saranno affidati tramite la Centrale Unica di Committenza Provinciale della Provincia di Imperia, mentre la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, così da accelerare l’iter verso l’apertura del cantiere.

