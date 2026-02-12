Sanremo, il sindaco Mager in visita a Casa Sanremo: “Uno spazio in continua crescita nel mosaico del Festival diffuso”

Questa mattina il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha visitato gli spazi di Casa Sanremo al Palafiori. Non potendo essere presente alla cerimonia di apertura di sabato pomeriggio per pregressi impegni personali, il primo cittadino, accompagnato dall’assessore al Turismo e Manifestazioni Alessandro Sindoni, ha voluto portare oggi un saluto al presidente di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, e a tutto il suo staff.

“Come il Festival continua a crescere fuori dall’Ariston – ha detto il sindaco Mager - anche Casa Sanremo sta continuando a vivere una fase di forte sviluppo. E’ stato fatto un grande lavoro per allestire gli spazi che ospiteranno decine di eventi in quello che, ormai da tempo, è un hub strategico nel grande mosaico del Festival diffuso”.