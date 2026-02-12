Festival di Sanremo, ecco la web app per parcheggi e navette sulla ciclabile: come funziona il servizio

Una web app per organizzare in modo semplice e veloce la sosta durante il Festival. È questo lo strumento messo a disposizione in occasione della prossima edizione della kermesse canora dal Comune di Sanremo e Amaie Energia e Servizi, che hanno predisposto un piano speciale per semplificare la mobilità cittadina. Il cuore dell’iniziativa è proprio la piattaforma digitale, pensata per consentire agli utenti di individuare rapidamente parcheggi e fermate delle navette dedicate. Accedendo alla home page, dopo una breve spiegazione del funzionamento del servizio, vengono riportate le informazioni principali: tariffa giornaliera di 20 euro, orari di apertura – dalle 10 del mattino alle 2 di notte – e l’elenco completo delle sei aree di sosta selezionate per il Festival e incluse nel piano navette.

Le zone disponibili sono Pian di Poma, Lungomare Vittorio Emanuele II, Lungomare Salvo D’Acquisto, Strada Tre Ponti, Lungomare Bussana e Arma di Taggia – zona Darsena. Cliccando su ciascuna area, l’utente può visualizzarne la posizione geolocalizzata e il numero di posti disponibili. Il sistema indica inoltre la distanza dalla propria posizione, così da facilitare la scelta del parcheggio più vicino. La stessa modalità è prevista per il servizio navetta: sulla mappa sono segnalate dieci fermate con geolocalizzazione attiva e indicazione della distanza in tempo reale. In questo modo chi arriva in città può pianificare in pochi passaggi sia la sosta sia il trasferimento verso le aree centrali interessate dagli eventi.

Ogni parcheggio è accompagnato anche da una breve descrizione. Il più capiente è quello sul Lungomare di Bussana, con 280 posti. Pian di Poma dispone di 206 stalli, Strada Tre Ponti di 190, Lungomare Vittorio Emanuele II di 140 e Lungomare Salvo D’Acquisto di 130. L’area della Darsena, ad Arma di Taggia, è invece riservata esclusivamente ai camper, con una disponibilità di 80 posti. Il piano predisposto da Comune e Amaie prevede che il servizio navetta sia incluso nel costo della sosta e quindi gratuito per chi parcheggia nelle aree dedicate. Agli utenti verrà consegnato un braccialetto identificativo che consentirà l’accesso ai bus per tutta la fascia oraria di attivazione, dalle 10 alle 2. Nelle FAQ della piattaforma viene inoltre specificato che, qualora il ritiro del veicolo non avvenga entro l’orario di chiusura, non sarà possibile accedervi fino al giorno successivo. Per ulteriori informazioni restano a disposizione i contatti dell’Ufficio Turismo.