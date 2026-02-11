Taggia, verso la fine dell’esenzione sulla tassa di soggiorno a gennaio e febbraio

A Taggia si va verso la possibile rimozione dell’esenzione della tassa di soggiorno nei mesi di gennaio e febbraio. La proposta, avanzata dal consigliere Giuseppe Federico, ha trovato l’avallo dell’assessore al Turismo Barbara Dumarte, che ha annunciato un confronto imminente per formalizzare la decisione.

Attualmente il Comune prevede la sospensione dell’imposta nei primi due mesi dell’anno, una scelta che rappresenta un’eccezione rispetto ad altri territori. Proprio su questo punto si è concentrato l’intervento di Federico, che ha evidenziato come il periodo invernale, e in particolare quello legato al Festival, registri un significativo afflusso turistico.

“C’è afflusso di turismo e avere un’esenzione che abbiamo solo noi, proprio nel periodo del Festival, è un’anomalia”, ha osservato il consigliere, sottolineando come la presenza di visitatori in quei mesi giustifichi un allineamento alle politiche adottate da altri Comuni.

L’assessore Dumarte ha confermato l’orientamento favorevole alla modifica: “A breve ci incontreremo e renderemo ufficiale questa cosa”. Un passaggio che apre alla revisione del regolamento. Il tema si inserisce nel più ampio dibattito sulle politiche turistiche e sulle entrate comunali. La tassa di soggiorno rappresenta infatti uno strumento destinato a finanziare servizi e iniziative legate all’accoglienza, alla promozione e alla manutenzione del territorio.