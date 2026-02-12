Sanremo, torna la ruota panoramica a Pian di Nave: iniziato il montaggio in vista del Festival (Foto)

Sanremo si prepara ad accogliere uno dei simboli ormai consolidati della settimana del Festival. A Pian di Nave è iniziato nelle scorse ore il montaggio della celebre ruota panoramica, destinata anche quest’anno a diventare uno dei punti di riferimento per turisti, appassionati e curiosi che affolleranno la città durante la kermesse.

L’area sul lungomare ha già cambiato volto, con l’arrivo dei mezzi e delle strutture portanti. Le prime fasi di assemblaggio hanno preso il via tra transenne e operai al lavoro, dando il via a un’operazione che proseguirà nei prossimi giorni. Il montaggio entrerà ora nella fase centrale, con il completamento dell’anello principale della ruota e, successivamente, l’inserimento dei seggiolini che permetteranno ai visitatori di salire e godersi la vista dall’alto.

Negli ultimi anni la ruota panoramica è diventata uno degli elementi più fotografati della settimana festivaliera, capace di offrire uno sguardo privilegiato sul mare, sul porto e sulla città vestita a festa. Non solo un’attrazione turistica, ma un vero e proprio punto di aggregazione, spesso scelto come sfondo per dirette social, servizi televisivi e scatti ricordo.

La sua presenza a Pian di Nave contribuisce ad ampliare l’offerta di intrattenimento oltre il perimetro dell’Ariston, consolidando il ruolo del lungomare come spazio centrale del Festival. Anche quest’anno, dunque, la ruota panoramica si prepara a tornare protagonista, pronta a illuminare le serate sanremesi e ad accompagnare la città nella settimana più attesa dell’anno.