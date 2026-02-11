Sport, sorrisi e fair play: il Carnevale della scuola di via Vittorio Veneto tra pallamano e inclusione

Una mattinata vibrante, dove il divertimento del Carnevale si è intrecciato con i valori più alti dello sport. Gli alunni della scuola primaria di via Vittorio Veneto sono stati i protagonisti di una giornata speciale dedicata ai giochi sportivi, trasformando il cortile e la palestra scolastica in un vero palcoscenico di entusiasmo e passione.

Il cuore dell'evento è stato il torneo di pallamano, che ha visto scendere in campo le classi terze, quarte e quinte sotto l'attenta guida dell'esperto Massimo Agnese. Per i più piccoli delle classi prime e seconde, invece, spazio a giochi di squadra dinamici, pensati per stimolare la coordinazione e il piacere di stare insieme.

Le partite sono state animate da spirito di competizione, ma anche da un profondo rispetto per le regole e per gli avversari. Gli studenti hanno dimostrato non solo abilità atletiche, ma anche un impegno costante nel praticare il fair play, un valore fondamentale che è stato sottolineato dagli insegnanti. Ogni azione in campo è stata un'opportunità per mettere in pratica il rispetto reciproco e la sportività, elementi essenziali per una sana competizione.

Un aspetto particolarmente significativo di questa mattinata è stata l'inclusione. Ogni studente, indipendentemente dalle proprie capacità, ha avuto l'opportunità di partecipare e contribuire al gioco. Le squadre sono state formate in modo da garantire che tutti potessero sentirsi parte integrante dell'evento, promuovendo un ambiente accogliente e solidale. Gli applausi e le urla di incoraggiamento provenienti dai compagni di classe hanno reso l'atmosfera ancora più calorosa e motivante.

Ciò che ha reso davvero speciale questa mattinata è stata la connessione tra gli studenti. Il torneo e i giochi di squadra hanno dimostrato che lo sport non è solo una questione di vincere, ma anche di costruire relazioni e creare ricordi condivisi.

In conclusione, la mattinata di oggi ha rappresentato un successo non solo per le abilità sportive dimostrate, ma anche per i valori di fair play, rispetto delle regole e inclusione che sono stati al centro di ogni partita.

Un grande applauso a tutti i partecipanti e agli organizzatori (Rosanna Porcheddu, Rosa Rainone, Valerio Vailetti, Massimo Agnese) per aver reso possibile questa bellissima giornata di sport e amicizia!