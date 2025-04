Il limone di Ventimiglia in mostra al Salone internazionale degli agrumi di Mentone

Ventimiglia si mette in mostra al Salone internazionale degli agrumi di Mentone. Da oggi, e fino al 6 aprile, si potrà, infatti, trovare anche uno stand dedicato alla città di confine che permetterà di far conoscere i prodotti e le specialità di Ventimiglia, come il limone che il Comune ha intenzione di proporre come nuova Deco.

Questa mattina il presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari, presente alla manifestazione, ha fatto visita allo stand del comune ventimigliese e ha portato il limone di Ventimiglia insieme a Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, e alla Cumpagnia d'i Ventemigliusi.

La manifestazione, organizzata dalla Comunità della Costa Azzurra, è un'occasione unica per immergersi nel mondo colorato degli agrumi e dei loro diversi utilizzi: alimentare, ornamentale, artistico, cosmetico e culinario.