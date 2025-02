Ventimiglia, bagni pubblici al mercato coperto: al via il nuovo servizio di pulizia

Nuovo servizio di pulizia per i bagni pubblici del mercato coperto a Ventimiglia.

"La società Delta Mizar, incaricata dal Comune, ha dato avvio al nuovo servizio di pulizia dei servizi igienici del mercato coperto" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Ci eravamo assunti questo impegno in considerazione del grande afflusso di utenti e come ulteriore segno di attenzione nei confronti degli operatori del mercato, dato che il precedente servizio non è stato all'altezza delle aspettative".

"Alla nuova ditta si affiancherà, inoltre, un percettore del reddito di inclusione, nell'ottica di favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone in condizioni economiche sfavorevoli" - sottolinea il primo cittadino - "Il nuovo servizio prevede pulizie straordinarie due volte al giorno, dal lunedì al giovedì, e tre volte al giorno, dal venerdì al sabato. Contiamo che tale iniziativa possa finalmente contribuire a restituire decoro ai servizi igienici, confidando nella collaborazione e nel buon senso dei fruitori".