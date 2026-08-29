Orso Tosco presenta "La malinconia del tartufo" al Bordighera Book Festival (Foto e video)

Orso Tosco presenta "La malinconia del tartufo" al Bordighera Book Festival, manifestazione proposta da Espansione Eventi di Paola Savella in collaborazione con Mondadori Bookstore di Bordighera e con il patrocinio del Comune e della Regione Liguria. Ieri sera, cittadini, turisti e fan si sono ritrovati nello spazio Arena nei giardini Lowe per incontrare e ascoltare lo scrittore e sceneggiatore nato a Ospedaletti nel 1982.

Autore di racconti, romanzi e poesie, ieri ha parlato del terzo capitolo della serie noir che vede come protagonista il goffo e gaudente commissario Bova, detto il Pinguino. Gli altri due libri sono "L'ultimo Pinguino delle Langhe", con il quale lo scrittore ha vinto il Premio Scerbanenco 2024, e "La controra del Barolo", entrambi disponibili in Bur.

"Una storia in cui il confine tra colpa e destino sfuma fino a dissolversi" - dice Orso Tosco parlando del suo ultimo libro - "C'è un omicidio e a indagare è ancora una volta il commissario Gualtiero Bova, detto il Pinguino: geniale, ingestibile, sempre in bilico tra intuizione e rovina. Con la sua squadra improbabile e squinternata e l'immancabile sostegno della fedele bassotta Gilda gildina, Bova scava nella vita della vittima, riportando alla luce opere macabre e ancora sconosciute. E mentre la ricerca dell'assassino sprofonda nei lati più oscuri della provincia piemontese, il commissario Bova viene investito in pieno dal suo dolore più intimo. Dalla clinica in cui riposa in coma la donna che ama da otto anni, arriva una notizia impossibile, sconvolgente. Un ennesimo enigma crudele che il Pinguino dovrà risolvere, se vuole sperare di trovare pace".