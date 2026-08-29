Grande successo di pubblico, Bordighera Book Festival amplia l'orario di apertura

Bordighera Book Festival amplia l'orario di apertura. Sabato 29 agosto aprirà alle 15,45 mentre domenica 30 agosto alle 10.

"Aumentano gli orari di apertura del Bordighera Book Festival" - annunciano gli organizzatori - "Grazie al grande successo di pubblico e alle richieste gli orari saranno: sabato 29 agosto per la terza giornata della 13a edizione i cancelli dei giardini Lowe apriranno alle 15,45 fino alle 24 mentre domenica 30 agosto l'apertura sarà dal mattino, alle 10, con orario continuato fino alle 24".

Il programma di oggi prevede alle 16 in spazio Arena la premiazione Concorso letterario nazionale "Riflessi dal Ponente Ligure" dedicato a Dino Taggiasco e a cura di Sisifo edizioni; alle 17 presso l'Area Bimbi vi sarà La Caccia al tesoro. Indizi su fiabe e racconti portano al “tesoro”; il 2° turno sarà alle 18.30; alle 17 nello spazio Ulivi Luca Valentini presenta "Misteri di Liguria" Atene edizioni; alle 17,45 nello spazio Ulivi Romolo Giordano e Giorgio Caudano parlano de “Le stelle del gusto”, Alzani editore; alle 17.45 è in programma l'Aperibook con Davide Puma e ,“Io Natura. La meccanica divina”, Sillabe edizioni; alle 18 allo spazio Arena Lorenzo Beccati illustra “Il santo che annusava i treni”, Aporema edizioni; alle 18.30 allo spazio Ulivi Alessandro Carassale presenta “L’olio di Genova” Società Ligure di Storia Patria; alle 18.30 vi sarà l'Aperibook con Clio Bonaria e “Il silenzio che respira”; alle 18.45 allo spazio Arena Lorenzo Clemente e Yuri Tuci presentano “Caregiver Motherfucker! (Maledetto Badante)” La nave di Teseo a cura dell'associazione Salone Umorismo; alle 19,15 vi sarà l'Aperibook con Claudio Paglieri e “Le promesse spose” Giunti; alle 21,15 allo spazio Arena Giuseppe Conte parla “Della stessa sostanza dei sogni. Monologhi del mito”, Bompiani editore, con letture di Loredana De Flaviis e musica del maestro Marco Balbo; infine, alle 22,30 allo spazio Arena si esibiranno Big G & The Funky Fellas Live guidati dal batterista e cantante Luigi Arieta portano la loro esplosiva miscela di funk e groove al vivo.

Sono previsti anche laboratori e animazione: dalle 17 alle 20 l'Officina della natura: le piccole creature del Parco; il laboratorio “Le farfalle variopinte” con Robirò – Delfi arte e sport asd; alle 17 e alle 18.30 indizi, enigmi, libri e tanta voglia di giocare con la “Caccia al tesoro". Età dai 6 agli 11 anni. Per i piccoli partecipanti sarà l’occasione per mettere alla prova curiosità, fantasia e spirito di squadra, scoprendo al tempo stesso il piacere dei libri in un contesto all’aperto e immerso nel verde dei giardini Lowe. In collaborazione con il CLAP – Collettivo Ligure Arti Performative.