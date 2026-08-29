Vele d’Epoca, CNA Imperia serve l’anteprima di Breakfast in Riviera

Martedì 1° settembre alle 10.30 alle Vele d'Epoca La Canestra di Badalucco, Panificio Nervino, Frantoio Sant’Agata di Oneglia e Biscotti Gibelli aprono una finestra sul progetto dedicato all’arte dell’ospitalità e della colazione mediterranea La vacanza può cominciare da una finestra aperta sul mare, ma il primo vero gesto di accoglienza arriva spesso a tavola.

È la colazione: il momento con il quale una struttura ricettiva dà il buongiorno all’ospite e, soprattutto, può iniziare a raccontargli il territorio. Da questa idea nasce Breakfast in Riviera - L’arte dell’ospitalità e della colazione mediterranea, il progetto di CNA Imperia che martedì 1° settembre 2026, alle 10.30, sarà presentato in una breve anteprima alle Vele d’Epoca. L’appuntamento si svolgerà nello spazio della giornata organizzata e allestita da CNA Imperia, nello stand della Camera di Commercio Riviere di Liguria riservato alle associazioni di categoria.

A comporre questa prima colazione del Ponente saranno quattro imprese che da tempo collaborano con CNA Imperia nella valorizzazione delle produzioni, delle tradizioni e del turismo esperienziale: La Canestra di Badalucco, il Panificio Nervino di Imperia, il Frantoio Sant’Agata di Oneglia e i Biscotti Gibelli di Vallecrosia. Quattro storie diverse, unite dalla stessa capacità di trasformare ingredienti semplici in prodotti riconoscibili, ricchi di memoria, passione e autentica delizia. L’anteprima alle Vele d’Epoca aprirà la strada alla presentazione del progetto in programma sabato 5 settembre, alle 10, sul Roof dell’Hotel Nazionale di Sanremo.

Breakfast in Riviera vuole andare oltre il consueto buffet e costruire una vetrina stabile delle eccellenze agroalimentari, mettendo in relazione produttori, albergatori e operatori dell’accoglienza affinché il turista possa conoscere le due Riviere fin dal risveglio. La Canestra porterà da Badalucco la focaccia dolce del borgo, conosciuta anche come torta di Badalucco o fugazza de Baauccu. È un dolce nato dalla parsimonia della cucina dell’entroterra e riservato un tempo alle occasioni importanti, ai matrimoni e alle feste religiose. Farina, lievitazione, uvetta, pinoli, scorza di limone e olio extravergine compongono un racconto semplice e prezioso: quello di una comunità che ha trasformato pochi ingredienti in un simbolo capace di parlare ancora oggi.

Il Panificio Luigi Nervino rappresenterà Imperia con il lavoro di una famiglia che ha saputo rinnovare il laboratorio senza perdere i sapori della tradizione. La produzione quotidiana comprende pani, focacce, ciappe, pan del marinaio, gobeletti e stroscia; le lunghe fermentazioni e la cura delle materie prime raccontano un artigianato che unisce gusto, digeribilità, innovazione e attenzione ambientale. CNA Imperia lo aveva già scelto tra i protagonisti del proprio viaggio dedicato ai Maestri Artigiani e alle antiche ricette del Ponente.

Il Frantoio Sant’Agata di Oneglia porterà a colazione l’olio extravergine come alimento, cultura e paesaggio. Dal 1827 la famiglia Mela lavora la piccola oliva Taggiasca sulle colline che guardano il mare; Antonio Mela rappresenta oggi la sesta generazione di una storia vicina ai due secoli. La collaborazione con CNA Imperia si è consolidata in numerose iniziative, da OliOliva ai percorsi di food storytelling e al Liguria Longevity Project, nei quali l’olio è diventato ambasciatore della Dieta Mediterranea e dell’identità ligure.

Da Vallecrosia arriveranno infine i Biscotti Gibelli, impresa storica fondata nel 1921 da Ettore Gibelli dopo le esperienze nelle pasticcerie torinesi. Da oltre un secolo amaretti, biscotti, cioccolato e torroni continuano a essere prodotti nella sede originaria, con ricette tramandate attraverso le generazioni. Il marchio Artigiani in Liguria e i riconoscimenti DE.CO. legati all’amaretto Gibelli e ai Rundi agli agrumi, all’olio extravergine e alla lavanda confermano il rapporto profondo tra la produzione e il territorio intemelio. Anche questa è una realtà che CNA Imperia coinvolge stabilmente nelle proprie iniziative di promozione.

Insieme, queste imprese dimostrano che la colazione ligure non deve essere la copia anonima di un’offerta uguale in ogni destinazione. Può accogliere il dolce di un borgo, il pane e i lievitati preparati ogni giorno, l’olio delle colline e i biscotti di una famiglia ultracentenaria. Può offrire sapori dolci e salati, raccontare costa ed entroterra e dare agli ospiti una ragione in più per visitare botteghe, paesi e laboratori durante il soggiorno. Per il turista mangiare non significa più soltanto nutrirsi. Conoscere una specialità, incontrare chi la produce, comprenderne gli ingredienti e la storia sono ormai parte integrante dell’esperienza di viaggio. E la colazione ha una forza particolare: è il primo incontro della giornata con l’ospitalità e spesso resta nella memoria anche dopo il rientro a casa. Un buon risveglio può diventare racconto, emozione, desiderio di tornare. Breakfast in Riviera nasce per trasformare questa intuizione in un progetto concreto.

CNA Imperia intende costruire un dialogo stabile tra imprese agroalimentari e strutture ricettive, aiutando gli operatori a conoscere i prodotti, organizzarne la presentazione, raccontarne l’origine e inserirli in una proposta mediterranea riconoscibile, capace di adattarsi alle diverse esigenze dell’ospite senza perdere autenticità. "Queste quattro aziende dimostrano che ad Imperia e nella nostra provincia si può: esistono prodotti straordinari, storie vere e imprese capaci di fare la differenza" - dichiara Luciano Vazzano, segretario di CNA Imperia - "Non dobbiamo inventare un’identità turistica: dobbiamo riconoscere quella che abbiamo, metterla in rete e portarla nei luoghi dell’accoglienza. Una fetta di focaccia dolce di Badalucco, una ciappa o un lievitato artigiano, pane e olio Taggiasco, un amaretto o un Rundo possono dire della Riviera molto più di qualsiasi prodotto standardizzato. CNA Imperia rappresenta queste realtà e vuole dare loro protagonismo. Sono aziende che custodiscono mestieri, ricette e territori, ma sanno anche innovare, collaborare e rivolgersi a nuovi mercati. Portarle alle Vele d’Epoca significa mostrare a un pubblico nazionale e internazionale che dietro il paesaggio della Riviera c’è un sistema produttivo vivo, fatto di persone, competenze e qualità. La sfida ora è far entrare queste eccellenze, a pieno titolo e con continuità, nelle colazioni degli alberghi e delle strutture ricettive della Liguria. Non come presenza decorativa, ma come parte dell’esperienza: prodotti identificati, raccontati e collegati alle imprese e ai luoghi d’origine. Breakfast in Riviera vuole diventare il ponte tra chi produce il sapore del territorio e chi ogni mattina ha il privilegio di servirlo agli ospiti".

L’anteprima di Breakfast in Riviera è in programma martedì 1° settembre alle 10.30, nello stand della Camera di Commercio Riviere di Liguria riservato alle associazioni di categoria, nell’ambito della giornata organizzata e allestita da CNA Imperia alle Vele d’Epoca. La presentazione ufficiale del progetto proseguirà sabato 5 settembre alle 10 sul Roof dell’Hotel Nazionale di Sanremo.