Sanremo, Le Muse Festival: Lorella Lucciarini presenta il libro "Non sul mio corpo”"

Lo stupro etnico è uno dei i temi del Festival Le Muse 2026. Disdetto per lo sciopero delle ferrovie dell’11 giugno scorso, è stato riorganizzato per il 4 luglio a Sanremo, sempre allo Spazio di piazza Cassini 10/11 alle 18.30, la presentazione del romanzo di Loriana Lucciarini “Non sul mio corpo”, un libro che racconta lo stupro etnico nella ex Jugoslavia come arma di guerra contro migliaia di donne.

All’evento partecipa l’avvocata Agata Amanetti con un intervento sullo stupro etnico in Sudan che riguarda, come documentato da Medici Senza frontiere dal 2024, migliaia di donne.

La scrittrice Loriana Lucciarini si è documentata sulle violenze nei Balcani con le testimonianze di alcune vittime contenute negli atti processuali del Tribunale Internazionale dell’Aja che nel 2001 ha condannato lo stupro di massa come crimine contro l’umanità. Dal 1991 al 1999, durante la guerra nella ex Jugoslavia, e soprattutto fra il 1992 e il 1995, nel conflitto in Bosnia ed Erzegovina, tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze sono state vittime di stupro. La violenza sessuale non fu un effetto collaterale dei combattimenti, ma una vera e propria arma strategica, in cui lo stupro era finalizzato alla pulizia etnica e all'umiliazione sistematica della popolazione. La sentenza del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia ha quindi segnato una svolta storica: per la prima volta nella storia del diritto internazionale, lo stupro sistematico e la schiavitù sessuale sono stati riconosciuti come crimini contro l'umanità e strumenti di genocidio legati alla pulizia etnica e in quanto tali perseguiti.

Loriana Lucciarini ha all’attivo oltre venti pubblicazioni, fra le quali annovera poesie, romanzi, pièce e monologhi teatrali e alcuni testi di approfondimento sociale come “Ti aspetto a casa. Il dramma delle morti bianche” (2023, Villaggio Maori), “Doppio carico, storie di operaie” (2019, Villaggio Maori), “Via Argine, 310. Whirlpool Napoli, storia di una lotta” (2022, Meta edizioni).