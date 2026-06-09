Incidente tra due moto all’incrocio semaforico di Ventimiglia: ferita una donna, sul posto soccorsi e forze dell’ordine

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Ventimiglia, dove due motociclette si sono scontrate all’incrocio semaforico tra via Roma e via Chiappori. L’allarme è scattato poco prima delle 11, quando per cause ancora in fase di accertamento i due mezzi sono entrati in collisione. Ad avere la peggio è stata una donna, rimasta ferita nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde Intemelia, che hanno prestato le prime cure alla ferita e provveduto al successivo trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Presenti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona, rallentata durante le operazioni di soccorso.

Le condizioni della donna non sarebbero particolarmente gravi, ma saranno gli accertamenti medici a definire con precisione l’entità delle lesioni riportate.